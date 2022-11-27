Беременная Блейк Лайвли назвала фильм, который смотрела очень много раз

Звезду экранов назвали одной из сорока крупнейших предпринимателей-знаменитостей 2022 года.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли призналась, какой фильм смотрела очень много раз. Об этом пишет E! Online.

Беременная в четвертый раз звезда экранов откровенно рассказала о своей страсти к "разработке продукта" и одному из самых любимых фильмов Disney.

"Это связано с моими внутренними детскими мечтами стать изобретателем… Может, я просто слишком много раз смотрела "Флаббера"", — отметила супруга Райана Рейнольдса.

[ + – ] Блейк Лайвли Фото: https://www.instagram.com/movie.s_

Это комедия 1997 года, в которой Робин Уильямс сыграл безумного изобретателя, работавшего над созданием нового источника энергии.

35-летнюю американскую актрису накануне назвали одной из сорока крупнейших предпринимателей-знаменитостей 2022 года, по версии издания The Hollywood Reporter.

В настоящее время Блейк Лайвли беременна четвертым ребенком, о чем стало известно в начале осени 2022. Они с мужем, американским актером Райаном Рейнольдсом, уже воспитывают троих общих детей — дочерей Джеймс, Айнез и Бетти.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: blakelively

Официально свои отношения актерская пара скрепила в 2012 году.

Напомним, беременная Блейк Лайвли трогательно обратилась к своему мужу со сцены.

Также Фокус писал о выходе на публику беременной Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса.