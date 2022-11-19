"Папа всегда возвращается домой". Блейк Лайвли трогательно обратилась к Райану Рейнольдсу

Звездные супруги ожидают рождения четвертого общего ребенка.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли посвятила трогательную речь своему мужу Райану Рейнольдсу в отеле "The Beverly Hilton". Об этом пишет Мother.ly.

После получения 36-й премии Американской синематеки голливудским актером его публично поздравила беременная жена.

Звезда сериала "Сплетница" похвалила своего возлюбленного за его человечность, чувство юмора и честность.

"Многие эти замечательные качества из его родины, Канады", — отметила беременная в четвертый раз знаменитость.

В частности, Блейк Лайвли призналась, что отец троих ее детей всегда спешит домой.

"И точно так же, как 19-летний парень, он спешит домой. Будь то с другого конца земного шара или со встречи через дорогу, он запрограммирован на то, чтобы попасть домой… Папа всегда возвращается домой", — откровенно призналась актриса.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Актерская пара воспитывает троих общих детей — дочерей Джеймс, Айнез и Бетти. Теперь жена Райана Рейнольдса ждет четвертого ребенка, впрочем, официально неизвестно, кто именно родится у супругов.

Напомним, беременная Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс вместе вышли на красную дорожку.

Также Фокус писал об уютном, домашнем образе для прогулки беременной в четвертый раз Блейк Лайвли.