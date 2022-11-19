"Тато завжди повертається додому". Блейк Лайвлі зворушливо звернулася до Раяна Рейнольдса

Зіркове подружжя очікує на народження четвертої спільної дитини.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі присвятила зворушливу промову своєму чоловікові Раяну Рейнольдсу в готелі "The Beverly Hilton". Про це пише Мother.ly.

Після отримання 36-ї премії Американської синематеки голлівудським актором його публічно привітала вагітна дружина.

Зірка серіалу "Пліткарка" похвалила свого кохана за його людяність, почуття гумору та чесність.

"Так багато цих чудових якостей йдуть з його батьківщини, Канади", — зазначила вагітна вчетверте знаменитість.

Зокрема Блейк Лайвлі зізналася, що батько трьох її дітей завжди поспішає додому.

"І точно так само, як 19-річний хлопець, він поспішає додому. Будь то з іншого кінця земної кулі чи із зустрічі через дорогу, він запрограмований на те, щоб потрапити додому…Тато завжди повертається додому", — відверто зізналася акторка.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: Getty Images

Акторська пара виховує трьох спільних дітей — доньок Джеймс, Айнез та Бетті. Наразі дружина Раяна Рейнольдса чекає на четверту дитину, втім, офіційно невідомо, хто саме народиться у подружжя.

Нагадаємо, вагітна Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс разом вийшли на червону доріжку.

Також Фокус писав про затишний, домашній образ для прогулянки вагітної вчетверте Блейк Лайвлі.