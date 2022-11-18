Вагітна вчетверте Блейк Лайвлі вийшла на публіку разом із чоловіком Раяном Рейнольдсом

Блейк Лайвлі відвідала із чоловіком церемонію American Cinematheque Awards.

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Вагітна четвертою дитиною актриса Блейк Лайвлі побачила світ і підтримала свого чоловіка, актора Раяна Рейнольдса, на 36-й щорічній церемонії вручення премії American Cinematheque Awards, лауреатом якої Рейнольдс став. Про це пише E! Online.

Блейк Лайвлі піднялася на сцену, де виголосила промову на честь Раяна, похваливши його за "сердечність, гумор, чесність та неперевершену трудову етику", а також відзначивши його благодійну діяльність.

[ + – ] Блейк Лайвлі відзначила найкращі якості свого чоловіка

Висловилася Блейк і з приводу його кохання та відданості сім'ї.

"Де б він не був, на іншому кінці світу або на зустрічі по сусідству, він завжди намагається скоріше повернутися додому. Якби він прийшов зі знімального майданчика не в сценічному костюмі, ми б занепокоїлися. Змащений брудом, фальшивою кров'ю, справжньою кров'ю, шрамах, у супергеройському костюмі, туфлях для чечітки або в клоунському гримі — наш тато завжди повертається додому", — сказала зірка серіалу "Пліткарка".

На вечорі актриса з'явилася в ефектній сукні від Ральфа Лорена та доповнила образ прикрасами в етнічному стилі: бірюзовими сережками та численними браслетами з дерева та каміння.

[ + – ] Блейк Лайвлі одягла сукню від Ральфа Лорена

Раніше Блейк уже виходила у світ, продемонструвавши свою вагітність і на запитання журналістів про четверту дитину, відповіла просто: "Мені просто подобається творити. Чи то випічка, розповідь історій, бізнес чи нові люди, мені просто дуже подобається творити".

Говорячи про майбутню дитину, Раян Рейнольдс відразу сказав, що вона не знає, якої статі буде майбутній Рейнольдс. Але вони з нетерпінням чекають на його появу на світ.

Хоча раніше він натякав, що це знову буде дівчинка.

Нагадаємо, свою четверту вагітність Блейк Лайвлі підтвердила два місяці тому, з'явившись на заході Forbes у сукні, що наголошує на живіт.

Блейк і Раян Рейнольдс вже виховують трьох дочок: семирічну Джеймс, шестирічну Інес та трирічну Бетті.