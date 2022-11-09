Раян Рейнольдс натякнув на стать майбутньої дитини

У вересні стало відомо, що Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс стануть батьками вчетверте.

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46-річний актор Раян Рейнольдс і 35-річна акторка Блейк Лайвлі виховують семирічну Джеймс, шестирічну Інес і трирічну Бетті. Багатодітний батько заявив, що їхня пара ухвалила рішення не знати стать своєї майбутньої дитини до її народження. Про це він сказав під час The Today Show.

"Ми не знаємо стать дитини й не дізнаємося до її народження", — сказав голлівудський актор.

Однак Раян зізнався, що хоче доньку, бо має вже трьох доньок.

"Я знаю дівчаток, тож я частково сподіваюся, що народиться ще одна. Але я готовий до всього!" — сказав актор.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Раніше голлівудський актор Раян Рейнольдс поділився знімками вагітної Блейк Лайвлі. У своєму Instagram чоловік зірки серіалу "Пліткарка" опублікував кілька сімейних кадрів на честь свого 46-го дня народження.

Нагадаємо, нав'язливі папараці набридли вагітній Блейк Лайвлі, тому вона перша показала унікальні кадри своєї четвертої вагітності.

Також Фокус писав про те, як 35-річна Блейк Лайвлі виховує трьох дочок.