Райан Рейнольдс намекнул на пол будущего ребенка

В сентябре стало известно, что Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс станут родителями в четвертый раз.

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46-летний актер Райан Рейнольдс и 35-летняя актриса Блейк Лайвли воспитывают семилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трехлетнюю Бетти. Многодетный отец заявил, что их пара приняла решение не знать пол своего будущего ребенка до его рождения. Об этом он сказал во время The Today Show.

"Мы не знаем пол ребенка и не узнаем до его рождения", — сказал голливудский актер.

Однако Райан признался, что хочет дочь, так как у него уже есть три дочери.

"Я знаю девочек, так что я отчасти надеюсь, что родится еще одна. Но я готов ко всему!", - сказал актер.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Ранее голливудский актер Райан Рейнольдс поделился снимками беременной Блейк Лайвли. В своем Instagram муж звезды сериала "Сплетница" опубликовал несколько семейных кадров в честь своего 46-го дня рождения.

Напомним, навязчивые папарацци надоели беременной Блейк Лайвли, поэтому она первая показала уникальные кадры своей четвертой беременности.

Также Фокус писал о том, как 35-летняя Блейк Лайвли воспитывает троих дочерей.