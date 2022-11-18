Беременная в четвертый раз Блейк Лайвли вышла в свет вместе с мужем Райаном Рейнольдсом

Блейк Лайвли посетила с мужем церемонию American Cinematheque Awards.

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Беремнная четвертым ребенком актриса Блейк Лайвли вышла в свет и поддержала своего мужа, актера Райана Рейнольдса, на 36-й ежегодной церемонии вручения премии American Cinematheque Awards, лауреатом которой Рейнольдс стал. Об этом пишет E!online.

Блейк Лайвли поднялась на сцену, где произнесла речь в честь Райана, похвалив его за "сердечность, юмор, честность и непревзойденную трудовую этику", а также отметив его благотворительную деятельность.

[ + – ] Блейк Лайвли отметила лучшие качества своего мужа

Высказалась Блейк и по поводу его любви и преданности семье.

"Где бы он ни был, на другом конце света или на встрече по соседству, он всегда старается поскорее вернуться домой. Если бы он пришел со съемочной площадки не в сценическом костюме, мы бы забеспокоились. Измазанный грязью, фальшивой кровью, настоящей кровью, в шрамах, в супергеройском костюме, туфлях для чечетки или в клоунском гриме — наш папа всегда возвращается домой", — сказала звезда сериала "Сплетница".

На вечере актриса появилась в эффектном платье от Ральфа Лорена и дополнила образ украшениями в этническом стиле: бирюзовыми серьгами и многочисленными браслетами из дерева и камней.

[ + – ] Блейк Лайвли надела платье от Ральфа Лорена

Ранее Блейк уже выходила в свет, продемонстрировав свою беременность и на вопросы журналистов о четвертом ребенке, ответила просто: "Мне просто нравится творить. Будь то выпечка, рассказывание историй, бизнес или новые люди, мне просто очень нравится творить".

Говоря о будущем ребенке, Райан Рейнольдс сразу сказал, что он не знает, какого пола будет будущий Рейнольдс. Но они с нетерпением ждут его появления на свет.

Хотя ранее он намекал на то, что это снова будет девочка.

Напомним, свою четвертую беременность Блейк Лайвли подтвердила два месяца назад, появившись на мероприятии Forbes в платье, подчеркивающем живот.

Блейк и Райан Рейнольдс уже воспитывают троих дочерей: семилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трехлетнюю Бетти.