Вагітну Блейк Лайвлі помітили папараці на прогулянці (фото)

Телезірка очікує на народження четвертої дитини.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі вийшла у світ у комфортному та домашньому образі. Про це пише Hollywood Life.

Зірку серіалу "Пліткарка" помітили на вулицях Нью-Йорка. Вагітна знаменитість обрала для осінньої прогулянки шовкову чорну сукню максі, светр та довге сіре пальто. Волосся Блейк Лайвлі було розпущене, а до аутфіту вона додала темну сумочку через плече. На ногах зірки екранів були чорні чоботи до коліна.

[ + – ] Блейк Лайвлі у Нью-Йорку

Блейк Лайвлі вагітна вже вчетверте. Вони з Раяном Рейнольдсом виховують трьох доньок, Джеймс, Айнез та Бетті, та очікують на народження четвертої дитини. За чутками, це буде вже хлопчик, проте офіційно зіркові батьки не розкривають таємниці. Лише нещодавно багатодітний батько натякнув, що це йому легше буде виховувати дівчинку, адже в цьому питанні вже є досвід.

Акторська пара узаконила свої романтичні стосунки у 2012 через два роки після знайомства на знімальному майданчику фільму "Зелений ліхтар". Наразі вони вважаються одним з найміцніших союзів Голлівуду.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: blakelively

Нагадаємо, Раян Рейнольдс показав фото вагітної дружини.

Також Фокус писав про секрети виховання трьох доньок Блейк Лайвлі та Раяном Рейнольдсом.