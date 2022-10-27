Раян Рейнольдс поділився "вагітними" фото Блейк Лайвлі

Зіркове подружжя очікує на народження четвертої спільної дитини.

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Голлівудський актор Раян Рейнольдс поділився знімками вагітної Блейк Лайвлі. У своєму Instagram чоловік зірки серіалу "Пліткарка" опублікував кілька сімейних кадрів на честь свого 46-го дня народження.

Багатодітний батько виклав зворушливий пост, у якому подякував усім, хто його привітав. Зокрема іменинник показав залаштунки святкування дня народження у вузькому родинному колі, до якого увійшли батьки, друзі та дружина американського актора.

"Цей день народження був найкращим з усіх. Дякую за всі добрі повідомлення 💥", — написав Рейнольдс.

[ + – ] Раяну Рейнольдсу виповнилося 46 років

Також іменинник показав на фото свою дружину, 35-річну американську акторку Блейк Лайвлі, яка наразі вагітна четвертою дитиною.

На знімку зірка фільму "Століття Адалін" позує у чорній сукні біля іменинника та святкового торту в колі близьких людей.

[ + – ] Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі з родиною

Окрім цього, 46-річний Раян поділився кумедним фото з волоссям дружини, що створює ілюзії, начебто це його нова зачіска.

[ + – ] Раян Рейнольдс

Зіркова пара вже виховує трьох дітей — усі вони дівчатка. Тому ходять чутки, начебто цього разу Лайвлі та Рейнольдс нарешті стануть батьками хлопчика.

Нагадаємо, нав'язливі папараці надокучили вагітній Блейк Лайвлі, то ж вона перша показала унікальні кадри своєї четвертої вагітності.

Також Фокус писав про те, як 35-річна Блейк Лайвлі виховує трьох доньок.