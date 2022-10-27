Райан Рейнольдс поделился "беременными" фото Блейк Лайвли

Звездные супруги ожидают рождения четвертого общего ребенка.

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Голливудский актер Райан Рейнольдс поделился снимками беременной Блейк Лайвли. В своем Instagram муж звезды сериала "Сплетница" опубликовал несколько семейных кадров в честь своего 46-го дня рождения.

Многодетный отец выложил трогательный пост, в котором поблагодарил всех, кто его поздравил. В частности, именинник показал закулисье празднования дня рождения в узком семейном кругу, в который вошли родители, друзья и жена американского актера.

"Этот день рождения был лучшим из всех. Спасибо за все добрые сообщения 💥", — написал Рейнольдс.

[ + – ] Райану Рейнольдсу исполнилось 46 лет

Также именинник показал на фото свою жену, 35-летнюю американскую актрису Блейк Лайвли, беременную четвертым ребенком.

На снимке звезда фильма "Век Адалин" позирует в черном платье у именинника и праздничного торта в кругу близких людей.

[ + – ] Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли с семьей

Кроме этого, 46-летний Райан поделился забавным фото с волосами жены, создающим иллюзию, будто это его новая прическа.

[ + – ] Райан Рейнольдс

Звездная пара уже воспитывает троих детей – все они девочки. Поэтому ходят слухи, будто на этот раз Лайвли и Рейнольдс наконец-то станут родителями мальчика.

Напомним, навязчивые папарацци надоели беременной Блейк Лайвли, поэтому она первая показала уникальные кадры своей четвертой беременности.

Также Фокус писал о том, как 35-летняя Блейк Лайвли воспитывает троих дочерей.