Беременную Блейк Лайвли заметили папарацци на прогулке (фото)

Телезвезда ожидает рождения четвертого ребенка.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли вышла в свет в комфортном и домашнем образе. Об этом пишет Hollywood Life.

Звезду сериала "Сплетница" заметили на улицах Нью-Йорка. Беременная знаменитость выбрала для осенней прогулки шелковое черное платье макси, свитер и длинное серое пальто. Волосы Блейк Лайвли были распущены, а к аутфиту она добавила темную сумочку через плечо. На ногах звезды экранов были черные сапоги до колена.

[ + – ] Блейк Лайвли в Нью-Йорке

Блейк Лайвли беременна уже в четвертый раз. Они с Райаном Рейнольдсом воспитывают трех дочерей, Джеймс, Айнез и Бетти, и ожидают рождения четвертого ребенка. По слухам, это будет уже мальчик, однако, официально звездные родители не раскрывают тайны. Лишь недавно многодетный отец намекнул, что это ему легче воспитывать девочку, ведь в этом вопросе уже есть опыт.

Актерская пара узаконила свои романтические отношения в 2012 через два года после знакомства на съемочной площадке фильма "Зеленый фонарь". В настоящее время они считаются одним из самых крепких союзов Голливуда.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: blakelively

Напомним, Райан Рейнольдс показал фото беременной жены.

Также Фокус писал о секретах воспитания трех дочерей Блейк Лайвли и Райаном Рейнольдсом.