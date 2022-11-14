Беременную Блейк Лайвли заметили папарацци на прогулке (фото)
Телезвезда ожидает рождения четвертого ребенка.
35-летняя американская актриса Блейк Лайвли вышла в свет в комфортном и домашнем образе. Об этом пишет Hollywood Life.
Звезду сериала "Сплетница" заметили на улицах Нью-Йорка. Беременная знаменитость выбрала для осенней прогулки шелковое черное платье макси, свитер и длинное серое пальто. Волосы Блейк Лайвли были распущены, а к аутфиту она добавила темную сумочку через плечо. На ногах звезды экранов были черные сапоги до колена.
Блейк Лайвли беременна уже в четвертый раз. Они с Райаном Рейнольдсом воспитывают трех дочерей, Джеймс, Айнез и Бетти, и ожидают рождения четвертого ребенка. По слухам, это будет уже мальчик, однако, официально звездные родители не раскрывают тайны. Лишь недавно многодетный отец намекнул, что это ему легче воспитывать девочку, ведь в этом вопросе уже есть опыт.
Актерская пара узаконила свои романтические отношения в 2012 через два года после знакомства на съемочной площадке фильма "Зеленый фонарь". В настоящее время они считаются одним из самых крепких союзов Голливуда.
Напомним, Райан Рейнольдс показал фото беременной жены.
Также Фокус писал о секретах воспитания трех дочерей Блейк Лайвли и Райаном Рейнольдсом.