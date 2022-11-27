Вагітна Блейк Лайвлі назвала фільм, який дивилася дуже багато разів

Зірку екранів назвали однією із сорока найбільших підприємців-знаменитостей 2022.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі зізналася, який фільм дивилася дуже багато разів. Про це пише E! Online.

Вагітна вчетверте зірка екранів відверто розповіла про свою пристрасть до "розробки продукту" та один з найбільш улюблених фільмів Disney.

"Це пов'язано з моїми внутрішніми дитячими мріями стати винахідником… Може, я просто занадто багато разів дивилася "Флаббера"", — зазначила дружина Раяна Рейнольдса.

[ + – ] Блейк Лайвлі Фото: https://www.instagram.com/movie.s_

Це комедія 1997 року, у якій Робін Вільямс зіграв божевільного винахідника, який працював над створенням нового джерела енергії.

35-річна американську акторку напередодні назвали однією із сорока найбільших підприємців-знаменитостей 2022, за версією видання The Hollywood Reporter.

Наразі Блейк Лайвлі вагітна четвертою дитиною, про що стало відомо на початку осені 2022. Вони з чоловіком, американським актором Раяном Рейнольдсом, уже виховують трьох спільних дітей — доньок Джеймс, Айнез та Бетті.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: blakelively

Офіційно свої стосунки акторська пара скріпила у 2012 році.

Нагадаємо, вагітна Блейк Лайвлі зворушливо звернулася до свого чоловіка зі сцени.

Також Фокус писав про вихід на публіку вагітної Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса.