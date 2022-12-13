Беременная Блейк Лайвли поделилась забавным фото в пижаме и без макияжа

Звезда экрана ожидает рождения четвертого ребенка.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли поделилась забавным "беременным" фото. В своем Instagram звезда экрана опубликовала снимок в розовой пижаме и с необычной прической.

Жена Райана Рейнольдса позирует полностью без макияжа.

"Почему никто не сказал мне, что сегодня мои волосы выглядели так?" — отметила беременная в четвертый раз знаменитость.

[ + – ] Блейк Лайвли

Сейчас звезда сериала "Сплетница" беременна четвертым ребенком, о чем стало известно в начале осени 2022. Они с мужем, американским актером Райаном Рейнольдсом, уже воспитывают троих общих детей — дочерей Джеймс, Айнез и Бетти.

Звездная пара познакомилась на съемках фильма и в 2022 празднуют десятую годовщину жизни в браке. Влюбленные часто радуют своих поклонников общими фото и забавными шутками относительно друг друга. Впрочем, недавно многодетный отец выступил с трогательной речью о своей возлюбленной и трех дочерях.

Пол четвертого ребенка супругов пока остается в секрете. Однако Рейнольдс намекал, что это может быть снова девочка.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: blakelively

Напомним, Блейк Лайвли призналась, какой фильм просматривала много раз.

Также Фокус писал о подготовке к новогодним праздникам в доме Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли.