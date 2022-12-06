Райан Рейнольдс и беременная Блейк Лайвли делятся новогодним настроением (фото)

Голливудская пара готовится к рождественским праздникам.

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46-летний американский актер Райан Рейнольдс и 35-летнняя актриса Блейк Лайвли опубликовали праздничное фото, на котором они встретились с Сантой и миссис Клаус.

На фотографии, которую продемонстрировал звезда "Дэдпула", можно увидеть Блейк, позирующую в праздничной пижаме и халате, обнажающем ее живот, в то время как Клаусы весело стоят рядом с ними.

"Мы познакомились с Джессикой Клаус и ее мужем в Полярном экспрессе. Она была всем, о чем я всегда мечтал с детства. От нее пахло булочками с корицей и сангрией", — написал Рейнольдс.

Многие подписчики оценили одежду Райана, которая включала шапку и толстовку Пеле, в честь легенды бразильского футбола.

Актер даже отметил спортивную икону, которая в настоящее время находится в больнице, выздоравливая от рака толстой кишки, и многие тронутые подписчики определенно это заметили.

Также поклонники писали положительные комментарии к фотографии пары: "Я одержим ими, как парой", а один из их друзей даже пошутил: "Мне было сегодня много лет, когда я узнал, что миссис Клаус — это ДЖЕССИКА".

Напомним, Райан Рейнольдс рассказал, как отреагировали трое его детей на новость о пополнении в семье. По словам многодетного отца, девочки с нетерпением ждут, чтобы встретиться с братиком или сестренкой.

Также Фокус писал о трогательном обращении беременной Блейк Лайвли к Райану Рейнольдсу.