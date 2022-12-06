Раян Рейнольдс та вагітна Блейк Лайвлі діляться новорічним настроєм (фото)

Голівудська пара готується до різдвяних свят.

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46-річний американський актор Раян Рейнольдс та 35-річна актриса Блейк Лайвлі опублікували святкове фото, на якому вони зустрілися з Сантою та місис Клаус.

На фотографії, яку продемонстрував зірка "Дедпула", можна побачити Блейк, яка позує у святковій піжамі та халаті, що оголює її живіт, тоді як Клауси весело стоять поряд з ними.

"Ми познайомилися з Джесікою Клаус та її чоловіком у Полярному експресі. Вона була всім, про що я завжди мріяв з дитинства. Від неї пахло булочками з корицею та сангрією", — написав Рейнольдс.

Багато підписників оцінили одяг Раяна, який включав шапку та толстовку Пеле, на честь легенди бразильського футболу.

Актор навіть відзначив спортивну ікону, яка нині перебуває в лікарні, одужуючи від раку товстої кишки, і багато зворушених підписників точно це помітили.

Також шанувальники писали позитивні коментарі до фотографії пари: "Я одержимий ними, як парою", а один з їхніх друзів навіть пожартував: "Мені було сьогодні багато років, коли я дізнався, що місис Клаус — це ДЖЕСІКА".

Раян Рейнольдс розповів, як відреагували троє його дітей на новину про поповнення в сім'ї. За словами багатодітного батька, дівчатка з нетерпінням чекають, щоб зустрітися з братиком чи сестричкою.

Також Фокус писав про зворушливе звернення вагітної Блейк Лайвлі до Раяна Рейнольдса.