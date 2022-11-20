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Стиль життя

"Треба бути ідіотом, щоб зробити це чотири рази". Раян Рейнольдс про вагітність дружини

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі, блейк лайвлі вагітна вчетверте, діти раяна рейнольдса і блейк лайвлі
Фото: Getty Images | Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі

Зіркова пара очікує на народження четвертої спільної дитини.

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46-річний американський актор Раян Рейнольдс розповів про четверту вагітність своєї дружини, 35-річної акторки Блейк Лайвлі. Про це пише Entertainment Tonight.

Зірка фільму "Дедпул" зізнався, як відреагували троє його дітей на новину про поповнення в родині. За словами багатодітного батька, дівчата з нетерпінням чекають, аби зустрітися з братиком чи сестричкою.

"Так, вони в курсі. Їм це подобається. Вони до цього готові. Ми дуже схвильовані. Але знаєш, потрібно бути ідіотом, щоб зробити це чотири рази, якщо тобі це не подобається", — зазначив Раян Рейнольдс.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Fullscreen
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі, зірка серіалу "Пліткарка", та Раян Рейнольдс познайомилися у 2010 році на зйомках фільму "Зелений ліхтар". Через два роки акторська пара уклала офіційний шлюб. Наразі вони виховують трьох спільних дітей — доньок Джеймс, Інес та Бетті, та очікують на народження четвертого малюка.

Про цікавий стан американської акторки стало відомо у вересні 2022, коли вона вийшла на червону доріжку в приталеній сукні.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Fullscreen
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Фото: blakelively

Нагадаємо, вагітну вчетверте Блейк Лайвлі помітили під час прогулянки.

Також Фокус писав про зворушливе звернення вагітної Блейк Лайвлі до Раяна Рейнольдса.