"Нужно быть идиотом, чтобы сделать это четыре раза". Райан Рейнольдс о беременности жены

Звездная пара ожидает рождения четвертого общего ребенка.

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46-летний американский актер Райан Рейнольдс рассказал о четвертой беременности своей жены, 35-летней актрисы Блейк Лайвли. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Звезда фильма "Дедпул" признался, как отреагировали трое его детей на новость о пополнении в семье. По словам многодетного отца, девочки с нетерпением ждут, чтобы встретиться с братиком или сестренкой.

"Да, они в курсе. Им это нравится. Они к этому готовы. Мы очень взволнованы. Но знаешь, нужно быть идиотом, чтобы сделать это четыре раза, если тебе это не нравится", — отметил Райан Рейнольдс.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: Getty Images

Блейк Лайвли, звезда сериала "Сплетница", и Райан Рейнольдс познакомились в 2010 году на съемках фильма "Зеленый фонарь". Через два года актерская пара заключила официальный брак. Сейчас они воспитывают трех общих детей — дочерей Джеймс, Инес и Бетти, и ожидают рождения четвертого малыша.

Об интересном состоянии американской актрисы стало известно в сентябре 2022, когда она вышла на красную дорожку в приталенном платье.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: blakelively

Напомним, беременную в четвертый раз Блейк Лайвли заметили во время прогулки.

Также Фокус писал о трогательном обращении беременной Блейк Лайвли к Райану Рейнольдсу.