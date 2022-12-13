Вагітна Блейк Лайвлі поділилася кумедним фото в піжамі та без макіяжу

Наразі зірка екрану очікує на народження четвертої дитини.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі поділилася кумедним "вагітним" фото. У своєму Instagram зірка екрану опублікувала знімок у рожевій піжамі та з незвичайною зачіскою.

Дружина Раяна Рейнольдса позує повністю без макіяжу.

"Чому ніхто не сказав мені, що сьогодні моє волосся виглядало так?" — зазначила вагітна вчетверте знаменитість.

[ + – ] Блейк Лайвлі

Наразі зірка серіалу "Пліткарка" вагітна четвертою дитиною, про що стало відомо на початку осені 2022. Вони з чоловіком, американським актором Раяном Рейнольдсом, уже виховують трьох спільних дітей — доньок Джеймс, Айнез та Бетті.

Зіркова пара познайомилася на зйомках фільму і у 2022 святкують десяту річницю життя у шлюбі. Закохані часто радують своїх прихильників спільними фото та кумедними жартами щодо одне одного. Втім, нещодавно багатодітний батько виступив зі зворушливою промовою про свою кохану та трьох доньок.

Стать четвертої дитини подружжя поки залишається у секреті. Проте Рейнольдс натякав, що це знову може бути дівчинка.

[ + – ] Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Фото: blakelively

Нагадаємо, Блейк Лайвлі зізналася, який фільм переглядала багато разів.

Також Фокус писав про підготовку до новорічних свят у домі Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі.