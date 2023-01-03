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Стиль жизни

Актриса Блейк Лайвли показала, как изменилась ее фигура за время беременности (фото)

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвли

Знаменитость показала свой растущий живот.

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35-летняя американская актриса Блейк Лайвли поделилась в своем Instagram-аккаунте парой снимков в коллаже: один до беременности, и другой, сделанный недавно.

На первом кадре мать троих детей была одета в черный укороченный топ и обтягивающие штаны для лосины. На фото к ней присоединился тренер Дон Саладино спиной к камере.

На втором фото ее черный спортивный топ и черные спортивные штаны подчеркивали ее растущий животик. Саладино стоял рядом с ней и на этом фото, в той же позе, что и на предыдущем снимке, и ее рука лежала на его плече.

"Уже несколько месяцев выполняю программу тренировок @donsaladino. Что-то не работает", — подписала Блейк коллаж.

Напомним, в сентябре Блейк Лайвли объявила о своей беременности. И сделала она это весьма оригинально. Вместо того, чтобы выложить фотографию в интересном положении в соцсети, она просто появилась на красной дорожке в облегающем платье. Как это обычно бывает, новость разлетелась с бешеной скоростью.

Также Фокус писал, что Райан Рейнольдс рассказал, как отреагировали трое его детей на новость о пополнении в семье. По словам многодетного отца, девочки с нетерпением ждут, чтобы встретиться с братиком или сестренкой.