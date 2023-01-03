Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Акторка Блейк Лайвлі показала, як змінилася її фігура під час вагітності (фото)

Блейк Лайвлі, вагітна Блейк Лайвлі, Блейк Лайвлі стиль, актриса Пліткарки, Райан Рейнольдс,
Фото: Getty Images | Блейк Лайвлі

Знаменитість показала свій живіт, що росте.

Related video

35-річна американська акторка Блейк Лайвлі поділилася у своєму Instagram-акаунті парою знімків у колажі: один до вагітності, та інший, зроблений нещодавно.

На першому кадрі мати трьох дітей одягнена у чорний укорочений топ та обтягуючі штани для лосини. На фото до неї приєднався тренер Дон Саладіно спиною до камери.

На другому фото її чорний спортивний топ і чорні спортивні штани підкреслювали її животик, що росте. Саладіно стояв поряд з нею і на цьому фото, у тій самій позі, що й на попередньому знімку, і її рука лежала на його плечі.

"Вже кілька місяців виконую програму тренувань @donsaladino. Щось не працює", — підписала Блейк колаж.

Нагадаємо, у вересні Блейк Лайвлі оголосила про свою вагітність. І зробила вона це дуже оригінально. Замість того, щоб викласти фотографію в цікавому положенні в соцмережі, вона просто з'явилася на червоній доріжці в сукні, що облягає. Як це зазвичай буває, новина розлетілася з шаленою швидкістю.

Також Фокус писав, що Раян Рейнольдс розповів, як відреагували троє його дітей на новину про поповнення у сім'ї. За словами багатодітного батька, дівчатка з нетерпінням чекають, щоб зустрітися з братиком чи сестричкою.