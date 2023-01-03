Акторка Блейк Лайвлі показала, як змінилася її фігура під час вагітності (фото)

Знаменитість показала свій живіт, що росте.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі поділилася у своєму Instagram-акаунті парою знімків у колажі: один до вагітності, та інший, зроблений нещодавно.

На першому кадрі мати трьох дітей одягнена у чорний укорочений топ та обтягуючі штани для лосини. На фото до неї приєднався тренер Дон Саладіно спиною до камери.

На другому фото її чорний спортивний топ і чорні спортивні штани підкреслювали її животик, що росте. Саладіно стояв поряд з нею і на цьому фото, у тій самій позі, що й на попередньому знімку, і її рука лежала на його плечі.

"Вже кілька місяців виконую програму тренувань @donsaladino. Щось не працює", — підписала Блейк колаж.

Нагадаємо, у вересні Блейк Лайвлі оголосила про свою вагітність. І зробила вона це дуже оригінально. Замість того, щоб викласти фотографію в цікавому положенні в соцмережі, вона просто з'явилася на червоній доріжці в сукні, що облягає. Як це зазвичай буває, новина розлетілася з шаленою швидкістю.

Також Фокус писав, що Раян Рейнольдс розповів, як відреагували троє його дітей на новину про поповнення у сім'ї. За словами багатодітного батька, дівчатка з нетерпінням чекають, щоб зустрітися з братиком чи сестричкою.