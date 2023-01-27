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Стиль життя

Вагітна Блейк Лайвлі кардинально змінила імідж (фото)

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвлі

Знаменитість поекспериментувала із зачіскою.

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35-річна американська акторка Блейк Лайвлі кардинально змінила імідж. Знімком у новому амплуа вагітна знаменитість поділилася у своєму Instagram.

На свіжому фото кохана Раяна Рейнольдса постала з новим кольором волосся: Блейк Лайвлі стала брюнеткою. Зірка екрану ніяк не прокоментувала своє перевтілення, проте відомо, що зміна іміджу може бути присвячена зйомкам акторки у фільмі за книгою "Усе закінчиться на нас". Вагітна Блейк Лайвлі повинна зіграти у картині головну роль.

Блейк Лайвлі у новому образі Fullscreen
Блейк Лайвлі у новому образі

Наразі зірка серіалу "Пліткарка" вагітна четвертою дитиною. Вони з чоловіком виховують уже трьох доньок. Повідомлялося, що наступна дитина також, судячи з усього, буде дівчинкою, хоча офіційно зіркові батьки не розкривають статі малюка.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Fullscreen
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Фото: blakelively

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс познайомилися на зйомках фільму. У 2012 році знаменитості уклали офіційний шлюб та вже виховують трьох спільних дітей, очікуючи на народження четвертої. Зіркова пара часто демонструє свої теплі почуття одне до одного на публіці та у соцмережах.

Нагадаємо, 35-річна Блейк Лайвлі із сарказмом показала, як змінилася її фігура за період четвертої вагітності.

Також Фокус писав про корисний лайфхак для вагітних від Блейк Лайвлі.