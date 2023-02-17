"Зоопарк": Райан Рейнольдс рассказал об обстановке дома после рождения четвертого ребенка

Имя и пол малыша пока не раскрываются. Загадкой остается и дата рождения ребенка.

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46-летний канадский актер Райан Рейнольдс рассказал об изменениях в их с Блейк Лайвли семье после рождения четвертого ребенка. Об этом пишет Page Six.

По словам бывшего супруга Скарлетт Йоханссон, Блейк Лайвли хорошо справляется с ролью многодетной мамы. Звездная пара "очень взволнована" малышом.

"Послушайте, мы бы не делали это четыре раза, если бы нам это не нравилось. У нас все отлично. На самом деле все фантастически", — рассказал возлюбленный звезды сериала "Сплетница".

Рейнольдс также добавил, что с момента появления четвертого первенца в их доме стало очень неспокойно.

"Если бы мы до сих пор не разбирались в этом, я думаю, у нас были бы большие неприятности. Но здесь настоящий зоопарк", — признался многодетный отец.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: blakelively

35-летняя американская актриса Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс познакомились на съемочной площадке фильма "Зеленый фонарь". В 2012 году они заключили официальный брак, который стал вторым для канадского актера, который уже был женат на Скарлетт Йоханссон в течение трех лет.

Сейчас знаменитости воспитывают уже четверых потомков — дочерей Инес, Джеймс, Бетти и малыша, пол и имя которого пока неизвестны общественности.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Фото: blakelively

Напомним, Райан Рейнольдс посетил со старшей дочерью спортивное событие.

Также Фокус писал о первом фото Блейк Лайвли в Сети после четвертых родов.