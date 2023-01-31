Райан Рейнольдс со старшей дочерью посетили футбольный матч (фото)

Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли воспитывают троих детей и ожидают рождения четвертого малыша.

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46-летний американский актер Райан Рейнольдс сходил со старшей дочерью на спортивный ивент. Об этом пишет Daily Mail.

Муж звезды сериала "Сплетница" вместе со своей 8-летней дочерью Джеймс посетил финал Кубка Англии, в котором его футбольная команда "Рексем" сыграла вничью с "Шеффилд Юнайтед". Конечно, местные фотографы не упустили момент и сделали несколько фото Райана Рейнольдса со старшей дочерью.

[ + – ] Райан Рейнольдс с дочерью

Звездный отец и его наследница сидели на трибунах и внимательно следили за спортивным процессом. Во время матча американский актер продемонстрировал весь спектр эмоций — как радость, так и грусть. После игры многодетный отец спустился с Джеймс на футбольное поле.

[ + – ] Райан Рейнольдс

35-летняя Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс уже воспитывают троих общих детей — дочерей Джеймс, Бетти и Айнез. Звезда экрана сейчас беременна четвертым ребенком. И ходили слухи, что это снова может быть девочка.

[ + – ] Блейк Лайвли Фото: Getty Images

О романтической истории любви Рейнольдса и Лайвли известно с 2012 года. Они познакомились на съемках фильма "Зеленый фонарь".

Напомним, Блейк Лайвли показала, как можно удачно соединить вещи в "беременном" гардеробе.

Также Фокус писал о новом имидже беременной Блейк Лайвли.