Раян Рейнольдс зі старшою донькою відвідали футбольний матч (фото)

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі виховують трьох дітей та очікують на народження четвертого малюка.

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46-річний американський актор Раян Рейнольдс сходив зі старшою донькою на спортивний івент. Про це пише Daily Mail.

Чоловік зірки серіалу "Пліткарка" разом зі своєю 8-річною донькою Джеймс відвідав фінал Кубка Англії, у якому його футбольна команда "Рексем" зіграла внічию з "Шеффілд Юнайтед". Звісно, місцеві фотографи не впустили момент і зробили кілька фото Раяна Рейнольдса зі старшою донькою.

[ + – ] Раян Рейнольдс з донькою

Зірковий батько і його спадкоємиця сиділи на трибунах і уважно слідували за спортивним процесом. Під час матчу американський актор продемонстрував весь спектр емоцій — як радість, так і сум. Після гри багатодітний батько спустився з Джеймс на футбольне поле.

[ + – ] Раян Рейнольдс

35-річна Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс уже виховують трьох спільних дітей — доньок Джеймс, Бетті та Айнез. Наразі зірка екрану вагітна четвертою дитиною. І ходили чутки, що це знову може бути дівчинка.

[ + – ] Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

Про романтичну історію кохання Рейнольдса та Лайвлі відомо з 2012 року. Вони познайомилися на зйомках фільму "Зелений ліхтар".

Нагадаємо, Блейк Лайвлі показала, як можна вдало поєднати речі у "вагітному" гардеробі.

Також Фокус писав про новий імідж вагітної Блейк Лайвлі.