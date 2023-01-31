Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Раян Рейнольдс зі старшою донькою відвідали футбольний матч (фото)

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс діти, блейк лайвлі вагітна, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс доньки
Фото: Getty Images | Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс

Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі виховують трьох дітей та очікують на народження четвертого малюка.

Related video

46-річний американський актор Раян Рейнольдс сходив зі старшою донькою на спортивний івент. Про це пише Daily Mail.

Чоловік зірки серіалу "Пліткарка" разом зі своєю 8-річною донькою Джеймс відвідав фінал Кубка Англії, у якому його футбольна команда "Рексем" зіграла внічию з "Шеффілд Юнайтед". Звісно, місцеві фотографи не впустили момент і зробили кілька фото Раяна Рейнольдса зі старшою донькою.

Раян Рейнольдс з донькою

Зірковий батько і його спадкоємиця сиділи на трибунах і уважно слідували за спортивним процесом. Під час матчу американський актор продемонстрував весь спектр емоцій — як радість, так і сум. Після гри багатодітний батько спустився з Джеймс на футбольне поле.

Раян Рейнольдс

35-річна Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс уже виховують трьох спільних дітей — доньок Джеймс, Бетті та Айнез. Наразі зірка екрану вагітна четвертою дитиною. І ходили чутки, що це знову може бути дівчинка.

Блейк Лайвлі Fullscreen
Блейк Лайвлі
Фото: Getty Images

Про романтичну історію кохання Рейнольдса та Лайвлі відомо з 2012 року. Вони познайомилися на зйомках фільму "Зелений ліхтар".

Нагадаємо, Блейк Лайвлі показала, як можна вдало поєднати речі у "вагітному" гардеробі.

Також Фокус писав про новий імідж вагітної Блейк Лайвлі.