Райан Рейнольдс ответил на вопрос касательно пола четвертого ребенка

Актриса Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс воспитывают уже четырех общих детей.

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46-летний американский актер Райан Рейнольдс ответил на вопрос касательно пола своего четвертого ребенка.

Хотя многодетный отец и его жена, актриса Блейк Лайвли, не делали официального объявления, подтверждая рождение четвертого наследника, Рейнольдс рассказал об этом в своем интервью.

Разговаривая с Power Lunch на CNBC сразу после Super Bowl, он не отрицал, что двое снова стали родителями, поделившись новостью о своей жизни с тех пор.

Когда его спросили о поле их ребенка, все, что актер сказал со смехом, это: "Я не скажу, это не объявление о рождении".

Голливудский актер и звезда сериала "Сплетница" пытаются держать своих детей подальше от внимания общественности, несмотря на свое постоянное присутствие в социальных сетях.

[ + – ] Райан Рейнольдс

35-летняя Блейк Лайвли и 46-летний Райан Рейнольдс познакомились на съемочной площадке фильма "Зеленый фонарь". В 2012 году знаменитости заключили брак.

Сейчас они воспитывают четырех наследников — дочерей Инес, Джеймс, Бетти и малыша, пол и имя которого пока не известны поклонникам звездной пары.

[ + – ] Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Напомним, Райан Рейнольдс с дочерью посетил спортивное событие.

Также Фокус писал об обстановке в доме Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса после рождения четвертого ребенка.