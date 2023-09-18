Тейлор Свифт и Блейк Лайвли отправились на прогулку в Нью-Йорке (фото)

Звездные подруги продемонстрировали два стильных образа на осень 2023 года.

Related video

33-летняя американская певица Тейлор Свифт и ее давняя подруга, 36-летняя актриса Блейк Лайвли, отправились на осеннюю прогулку в Нью-Йорке накануне. Об этом пишет Daily Mail.

Знаменитый дуэт заметили за ужином в популярном заведении "Zero Bond".

Свифт продемонстрировала свое чувство стиля, надев черную мини-юбку.

Важно

Тейлор Свифт, Селена Гомес и Шакира: лучшие наряды красной дорожки MTV Video Music Awards

Кроме того, она надела укороченный черный свитер, который застегивался на три пуговицы спереди.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Блейк Лайвли и Тейлор Свифт

Обладательница "Грэмми" обула пару бордовых ботинок до колен, чтобы разбавить свой монохромный наряд. Также Тейлор продемонстрировала лаконичную коричневую сумочку через плечо.

Исполнительница дополнила свой сентябрьский наряд аксессуарами, добавив разнообразные золотые цепочки и изысканные браслеты на запястьях.

Тем временем Блейк Лайвли показала свои подтянутые ноги в разноцветной твидовой мини-юбке.

Мать четверых детей выбрала рубашку с принтом и дополнила свой ансамбль джинсовой курткой с длинными рукавами, которую она решила оставить расстегнутой.

Супруга Райана Рейнольдса обула туфли с закрытым носом, а в ее руке была замечена модная сумка Chanel, которая также была изготовлена из джинсовой ткани.

Звездных подруг видели, когда они выходили из ресторана и пробирались через переполненный людьми тротуар, прежде чем отправиться к следующему пункту назначения.

Напомним, Блейк Лайвли продемонстрировала свои кулинарные способности в компании всемирно известного кондитера.

Также Фокус писал о показе Michael Kors, который посетила недавно Блейк Лайвли.