Тейлор Свифт, Селена Гомес и Шакира: лучшие наряды красной дорожки MTV Video Music Awards

Пока бастуют актеры и сценаристы, красные дорожки музыкальных мероприятий собирают звезд.

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Во вторник вечером Тейлор Свифт возглавила самых стильных звезд на красной дорожке церемонии вручения наград MTV Video Music Awards. Недавно Тейлор отправилась в концертный тур, который прошел с триумфом и даже спровоцировал небольшое землетрясение. Толпа знаменитостей собралась в Prudential Center в Ньюарке, штат Нью-Джерси, чтобы устроить самое яркое музыкальное шоу этой осени.

В этом году весь список претендентов на звание "Артист года" впервые состоял исключительно из женщин, а мегазвезда Тейлор Свифт возглавила список с наибольшим количеством номинаций.

Тейлор Свифт на MTV Video Music Awards

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И стала триумфатором, выиграв во всех восьми категориях, в которых была номинирована. В том числе в номинациях "Артист года", "Клип года" и даже "Песня года". В последней номинации победил трек Тейлор – "Anti-Hero".

Фокус собрал топ-7 лучших платьев красной дорожки MTV Video Music Awards.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт вышла на красную дорожку в облегающем черном платье Versace с пуговицами и высоким разрезом от бедра.

Тейлор Свифт на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Образ она дополнила многочисленными золотыми ожерельями и кольцами и даже сделала золотой маникюр в тон.

Селена Гомес

Ее лучшая подруга и коллега Селена Гомес выбрала для своего эффектного выхода оригинальное платье Oscar de la Renta с глубоким вырезом и цветочным принтом, украшенным замысловатыми вырезами.

Селена Гомес на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Образ она дополнила массивными бриллиантовыми серьгами.

Карди Би

Карди славится своей любовью к винтажным нарядам и оригинальным платьям. И красная дорожка MTV Video Music Awards не стала исключением. Она была одета в уникальное платье, которое идеально подчеркивало ее формы.

Карди Би на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Бывшая стриптизерша, а теперь успешная певица надела платье от известного дизайнера Dilara Findikoglu, сделанное из сотен заколок для волос, расположенных в виде закрученных узоров.

Оливия Родриго

20-летняя Оливия Родриго сделала ставку на классику и выглядела потрясающе в серебряном платье Ludovic de Saint Sernin с глубоким вырезом на спине и декольте. Уникальный наряд был украшен кристаллами Сваровски и переливался в свете софитов.

Оливия Родриго на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Оливия, выпустившая свой второй студийный альбом Guts 8 сентября, сочетала образ в пол с серебряными туфлями на платформе, несколькими кольцами с бриллиантами и черным лаком для ногтей.

Шакира

Шакира, чей развод с футболистом Жераром Пике в прошлом году вызвал грандиозный скандал, приехала на церемонию MTV Video Music Awards с двумя сыновьями от Пике: девятилетним Миланом и семилетним Сашей.

Для своего эффектного появления она выбрала золотое платье Versace с открытой спиной.

Шакира на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

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Рита Ора

Британская певица Рита Ора, которая недавно наконец призналась в том, что вышла замуж за режиссера Тайку Вайтити, решила не выбирать слишком открытый наряд. И появилась на красной дорожке в оригинальном платье с длинными рукавами от Rodarte.

Рита Ора на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Она добавила украшения Nicole Rose, в том числе браслет Diamond Snake Wrap и двухрядные серьги с бриллиантами 18 карат.

А блестящие ботильоны на очень высокой платформе добавили ее образу оригинальности.

Эмили Ратаковски

Модель и актриса Эмили Ратаковски решила обратиться к модным архивам и выбрала винтажный наряд от Jean Paul Gaultier: прозрачный зеленый топ с подходящей асимметричной юбкой.

Эмили Ратаковски на MTV Video Music Awards Фото: Getty Images

Образ она дополнила золотистыми босоножками и блестящей сумочкой Fendi.

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Клип года: Тейлор Свифт – песня Anti-Hero

Артист года: Тейлор Свифт

Песня года: Тейлор Свифт – Anti-Hero

Альбом года: Тейлор Свифт – Midnights

Лучший поп-артист: Тейлор Свифт – Anti-Hero

Лучший режиссер клипа: Тейлор Свифт

Лучшая кинематография: Тейлор Свифт

Шоу этого лета: Тейлор Свифт

Лучший новый артист: Ice Spice

Лучшее выступление года: TOMORROW X TOGETHER — Sugar Rush Ride

Лучшая коллаборация: KAROL G, Shakira – TQG

Лучший Hip-Hop артист: Ники Минаж – Super Freaky Girl

Лучший R&B артист: SZA – Shirt

Лучший Rock исполнитель: Måneskin – THE LONELIEST

Лучший латинский исполнитель: Анитта – Funk Rave

Best Afrobeats: Rema & Selena Gomez – Calm Down

Лучший K-Pop артист: Stray Kids – S-Class

Группа года: BLACKPINK

Best Alternative: Lana Del Rey ft. Jon Batiste – Candy Necklace

Лучшая хореография: BLACKPINK – Pink Venom

Напомним, ранее Рита Ора и Эмили Ратаковски посетили показ Michael Kors. Также в первом ряду были замечены Блейк Лайвли в золотистом комбинезоне и Холли Берри в оригинальном черном наряде.