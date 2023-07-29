Концерты Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали небольшое землетрясение

Фанаты Свифт так активно танцевали, что это вызвало в районе их проведения сейсмическую активность, эквивалентную землетрясению силой 2,3 балла.

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Два концерта американской поп-звезды Тейлор Свифт в Сиэтле вызвали мини-землетрясение. Местный сейсмолог Джеки Каплан-Ауэрбах зарегистрировала эти данные во время аншлаговых выступлений Свифт на стадионе Lumen Field 22 и 23 июля, которые были частью ее гастрольного тура Eras Tour. Своими наблюдениями Каплан-Ауэрбах, профессор геологии Университета Западного Вашингтона, поделилась с CNN.

Джеки говорит, что спровоцировать небольшое землетрясение могли или танцующие фанаты Тейлор, или мощная звуковая система.

Концерт Тейлор Свифт в Сиэтле

В течение двух вечеров на концертах Тейлор Свифт танцевали 144 тысячи фанатов.

Предыдущий подобный рекорд в Сиэтле был установлен в 2011 году во время матча по американскому футболу. Он получил название "Бист квейк" ("Звериное землетрясение").

Тогда виновниками землетрясения стали болельщики команды "Сиэтл Сихокс", которые начали прыгать и аплодировать, когда их команда выиграла в матче против "Нью-Орлеан Сэйнтс".

По словам Каплан-Ауэрбах, разница между игрой НФЛ и концертами Свифт составила всего 0,3 балла, но тряска была в два раза сильнее, что "удвоило эффект".

Хотя разница магнитуд между "Звериным землетрясением" и "Свифт-землетрясением" составляет всего 0,3 балла, Каплан-Ауэрбах сказала, что фанаты Свифт побеждают фанатов "Сихокс".

"Сотрясение было в два раза сильнее, чем "Звериное землетрясение", — отметила Джеки.

Концерт Тейлор Свифт в Сиэтле

Хлоя Мелас, журналистка CNN, посетившая один из концертов Свифт в Сиэтле, поделилась своими впечатлениями.

"Посещение концерта Тейлор в Сиэтле было не похоже ни на что, что я когда-либо испытывала. Я буквально чувствовала, как земля дрожит под ногами. В ушах до сих пор звенит", — сказала Хлоя.

После концертов в Сиэтле Свифт поблагодарила своих фанатов за "волшебные выходные".

"Спасибо вам за все. За все аплодисменты, крики, прыжки, танцы, пение во весь голос", — написала певица.

Концерты Свифт в Сиэтле стали одними из завершающих ее концертный тур по США – первый за пять лет.

Свифт не единственная, чьи концерты вызвали такую бурную реакцию. Так, концерт Foo Fighters в Новой Зеландии в 2011 году в районе Окленда вызвал дрожь земли, которую ученые сравнили с вулканической активностью.

Напомним, ранее Тейлор Свифт отказалась приходить на подкаст к Меган Маркл. Жена принца Гарри лично пригласила ее на свое шоу, чего ранее не делала, но суперзвезда отказалась через своих помощников.