Блейк Лайвли и Эмили Ратаковски: звездные гости показа Michael Kors (фото)
Неделя моды в Нью-Йорке продолжает привлекать известные имена и лица, поэтому Майкл Корс тоже пригласил звезд из топ-списка Голливуда.
11 сентября 2023 года состоялся показ новой коллекции бренда Michael Kors в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Фокус рассказывает о появлении звездных гостей на fashion-ивенте.
Холли Берри и Ван Хант
57-летняя американская актриса Холли Берри появилась на показе в компании своего возлюбленного, 53-летнего певца Вана Ханта. "Женщина-кошка" продемонстрировала черное платье с разрезами на бедрах. Тем временем музыкант был в серой кофте и брюках, дополнив образ черной кепкой и солнцезащитными очками.Важно
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Рита Ора
32-летняя английская певица албанского происхождения Рита Ора выбрала для выхода на публику total-black образ. Она примерила боди на одно плечо, брюки клеш и черные очки, распустив свои светлые волосы.
Эмили Ратаковски
32-летняя американская модель Эмили Ратаковски также сделала ставку на черный цвет. Звезда подиумов польско-еврейского происхождения предстала в топе с глубоким декольте и юбке с узорами.
Молодая мама собрала волосы в аккуратный пучок и дополнила сентябрьский аутфит очками, сумочкой, золотыми серьгами и массивной подвеской.
Оливия Уайлд
39-летняя американская актриса Оливия Уайлд пришла на показ Michael Kors в черных мини-шортах и кофте. Волосы бывшая жена Джейсона Судейкиса распустила и добавила к луку солнцезащитные очки и черную сумочку с бахромой.
Майкл Корс
А "виновник события", 64-летний американский модельер и креативный директор бренда Майкл Корс появился на показе в total-black образе, добавив к нему очки и часы.
Критики называли Корса первым дизайнером женской одежды массового производства. В 1997 он стал креативным директором французского модного дома Celine. Однако в октябре 2003 оставил должность, чтобы сконцентрироваться на собственном бренде.
Коко Роша
35-летняя канадская супермодель украинско-ирландского происхождения Коко Роша поразила публику изумрудным брючным костюмом, который дополнила клатчем.
Эшли Грэм
35-летняя американская "plus-size" модель Эшли Грэм, как и большинство гостей показа, была в полностью черном аутфите.
Эльза Хоск
34-летняя шведская модель Эльза Хоск продемонстрировала стильный образ из свитера и мини-юбки, которую дополнила ремнем. К образу звезда соцсетей добавила массивную сумку и собрала волосы в пучок.
Дженна Деван
42-летняя американская актриса Дженна Деван появилась на публике в тренче с животным принтом. К образу бывшая жена Ченнинга Татума добавила клатч в тон и оставила распущенными волосы.
Ванесса Хадженс
34-летняя американская актриса и фотомодель Ванесса Хадженс продемонстрировала элегантный осенний аутфит в горчичных оттенках. Волосы звезда экрана собрала в пучок и обула сапоги в тон основного образа.
Блейк Лайвли
36-летняя американская актриса Блейк Лайвли продемонстрировала откровенный комбинезон с золотыми пайетками, который отличался расклешенными штанинами и глубоким декольте. Аутфит жены Райана Рейнольдса был подчеркнут на талии соответствующим тонким кожаным ремнем, а волосы звезда экрана уложила объемными волнами.
Напомним, Зои Салдана продемонстрировала образ от Майкла Корса во время появления на публике.
Также Фокус писал о Неделе моды 2023 в Копенгагене.