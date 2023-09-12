Блейк Лайвлі та Емілі Ратаковскі: зіркові гості показу Michael Kors (фото)

Тиждень моди в Нью-Йорку продовжує приваблювати відомі імена та обличчя, тому Майкл Корс теж запросив зірок з топ-списку Голлівуду.

Related video

11 вересня 2023 року відбувся показ нової колекції бренду Michael Kors у рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Фокус розповідає про появу зіркових гостей на fashion-івенті.

Геллі Беррі та Ван Гант

57-річна американська акторка Геллі Беррі зʼявилася на показі в компанії свого коханого, 53-річного співака Вана Ганта. "Жінка-кішка" продемонструвала чорну сукню з розрізами на стегнах. Тим часом музикант був у сірій кофті та штанах, доповнивши образ чорною кепкою та сонцезахисними окулярами.

Важливо

Блейк Лайвлі сяяла в обтислому комбінезоні з паєтками на показі Michael Kors

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Геллі Беррі та Ван Гант Фото: Getty Images

Ріта Ора

32-річна англійська співачка албанського походження Ріта Ора обрала для виходу на публіку total-black образ. Вона приміряла боді на одне плече, штани кльош та чорні окуляри, розпустивши своє світле волосся.

Ріта Ора Фото: Getty Images

Емілі Ратаковскі

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі також зробила ставку на чорний колір. Зірка подіумів польсько-єврейського походження постала в топі з глибоким декольте та спідниці з візерунками.

Молода мама зібрала волосся в охайний пучок та доповнила вересневий аутфіт окулярами, сумочкою, золотими сережками та масивною підвіскою.

Емілі Ратаковскі Фото: Getty Images

Олівія Вайлд

39-річна американська акторка Олівія Вайлд прийшла на показ Michael Kors у чорних мінішортах та кофті. Волосся колишня дружина Джейсона Судейкіса розпустила та додала до луку сонцезахисні окуляри та чорну сумочку з бахромою.

Олівія Вайлд Фото: Getty Images

Майкл Корс

А "винуватець події", 64-річний американський модельєр та креативний директор бренду Майкл Корс зʼявився на показі у total-black образі, додавши до нього окуляри та годинник.

Критики називали Корса першим дизайнером жіночого одягу масового виробництва. У 1997 він став креативним директором французького модного будинку Celine. Проте у жовтні 2003 залишив посаду, щоб сконцентруватися на власному бренді.

Майкл Корс Фото: Getty Images

Коко Роша

35-річна канадська супермодель українсько-ірландського походження Коко Роша вразила публіку смарагдовим штанним костюмом, який доповнила клатчем.

Коко Роша Фото: Getty Images

Ешлі Грем

35-річна американська "plus-size" модель Ешлі Грем, як і більшість гостей показу, була в повністю чорному аутфіті.

Ешлі Грем Фото: Getty Images

Ельза Госк

34-річна шведська модель Ельза Госк продемонструвала стильний образ зі светра та мініспідниці, яку доповнила ременем. До образу зірка соцмереж додала масивну сумку та зібрала волосся в пучок.

Ельза Госк Фото: Getty Images

Дженна Деван

42-річна американська акторка Дженна Деван зʼявилася на публіці в тренчі з тваринним принтом. До образу колишня дружина Ченнінга Татума додала клатч у тон та залишила розпущеним волосся.

Дженна Деван Фото: Getty Images

Ванесса Гадженс

34-річна американська акторка та фотомодель Ванесса Гадженс продемонструвала елегантний осінній аутфіт у гірчичних відтінках. Волосся зірка екрану зібрала в пучок та взула чоботи в тон основного образу.

Ванеса Гадженс Фото: Getty Images

Блейк Лайвлі

36-річна американська акторка Блейк Лайвлі продемонструвала відвертий комбінезон із золотими паєтками, який вирізнявся розкльошеними штанинами і глибоким декольте. Аутфіт дружини Раяна Рейнольдса був підкреслений на талії відповідним тонким шкіряним ременем, а волосся зірка екрану уклала об'ємними хвилями.

Блейк Лайвлі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Зої Салдана продемонструвала образ від Майкла Корса під час появи на публіці.

Також Фокус писав про Тиждень моди 2023 в Копенгагені.