Яскравий і самобутній: стрітстайл з Тижня моди в Копенгагені

У Копенгагені стартував Тиждень моди весна/літо 2024. І в цьому випадку вуличний стиль нічим не поступається тому, що демонструють на подіумі.

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Прогноз на Тижні моди в Копенгагені може обіцяти хмарне небо і дощ, але погана погода не заважає гостям Тижня моди в Копенгагені демонструвати свій неповторний стиль. Про це пише Vogue.

Під куртками Arc'teryx і тренчами Burberry можна бачити барвисті вінтажні сукні та шкіряні спідниці з ефектом "омбре". А що стосується взуття, то кросівки з прозорою підошвою відмінно доповнюють образи.

Стрітстайл на Тижні моди в Копенгагені

І звичайно парасольки. Коли йде дощ, то модні покази ніхто не скасовує в Копенгагені, тож парасольки стали такою самою частиною модного датського стрітстайлу, як і екстравагантні вбрання.

Стрітстайл на Тижні моди в Копенгагені

Столиця Данії прагне довести свою міць, привносячи нову, безпрецедентну енергію на модну сцену з її далекоглядним духом.

Стрітстайл на Тижні моди в Копенгагені

Починаючи з осінньо-зимового сезону 2024 року на початку цього року вимоги до показаних колекцій підвищилися. Тепер на перший план ставляться екологія та етика.

Стрітстайл на Тижні моди в Копенгагені

Серед основних скандинавських брендів Saks Potts і Ganni у списку також є захоплюючий урожай багатообіцяючих брендів, таких як Nicklas Skovgaard і Paolina Russo. Усе це, безсумнівно, приверне на вулиці данської столиці натовп людей небайдужих до моди.

Тут використовуються яскраві кольори, безліч текстур і еклектичні підходи до нашарування, оскільки натовп пам'ятає про вологу і прохолодну погоду.

Свої нові колекції в рамках Тижня моди встигли представити такі бренди, як A. Roege Hove, 7 Days Active і Saks Potts.

Показ Saks Potts

Останній продемонстрував новий тренд — зав'язані на одне плече сорочки. Утім, так часто роблять ті, хто не любить носити худі та реглани в руках, коли виходить сонце. Але тепер це точно стане модно.

Також дизайнери бренду Saks Potts явно дали зрозуміти, що в наступному літньому сезоні можна сміливо носити верх і навіть низ від купальника як самостійні речі в модному образі.

А на третій день Тижня моди в Копенгагені здивував показ бренду Latimmier, який продемонстрував справжнє офісне божевілля. На подіум вийшли моделі в сорочках і штанах, порізаних шредером, декорованих розірваними документами і кульковими ручками.

Показ Latimmier

Таким чином дизайнер і власник бренду Ервін Латім'є переосмислив образ "Вовка з Волл-стріт", показавши, що щасливі бізнесмени насправді нічого не контролюють.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чим вразила нова колекція бренду з Нідерландів Viktor&Rolf .