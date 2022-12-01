Зірка "Аватара" Зої Салдана прийшла на інтерв'ю в образі від Michael Kors

Знаменитість активно ходить на різні телешоу в межах майбутньої прем'єри "Аватара".

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У грудні відбудеться прем'єра другої частини довгоочікуваного фантастичного фільму "Аватар", де знову зніметься акторка Зої Салдана. Тому зараз 44-річна американська актриса активно ходить на різні програми і дає інтерв'ю, щоб просувати свою нову роботу. Про це пише WWD.

Зої прилетіла в Маямі, щоб відвідати іспаномовну програму Despierta America ("Прокидайся, Америко"). Акторка добре володіє іспанською мовою, оскільки виросла в латиноамериканській сім'ї.

Для інтерв'ю зірка вибрала білий костюм від бренду Michael Kors, у якому поєднувала блейзер, топ і спідницю з розрізом.

Образ доповнили босоніжки на підборах, годинник і кілька прикрас Cartier. Волосся Салдана зібрала в "мальвіну", а на обличчі зробила макіяж із яскравою помадою та стрілками.

Нагадаємо, у 44-річної акторки Зої Салдани дуже насичений графік, оскільки нещодавно вийшов романтичний серіал за її участю "Смак до життя". Крім того, у грудні заплановано прем'єру другої частини фільму "Аватар", де вона знову з'явиться. Для світських виходів знаменитість вибирає ефектні образи.