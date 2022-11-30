Зірка "Аватара" Зої Салдана продемонструвала кілька розкішних образів

За кілька днів акторка встигла відвідати кілька найпопулярніших шоу Америки.

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У 44-річної акторки Зої Салдани дуже насичений графік, оскільки нещодавно вийшов романтичний серіал за її участю "Смак до життя". Крім того, у грудні запланована прем'єра другої частини фільму "Аватар", де вона знову з'явиться.

Для світських виходів знаменитість вибирає ефектні образи.

Особливо привернуло увагу її вечірнє вбрання з дуже глибоким декольте від бренду Michael Kors. Уперше ця чорна сукня з паєтками на тонких бретельках була представлена брендом у колекції весна-літо 2023 року.

Доповнили аутфіт зірки пучок балерини, лаконічні прикраси та босоніжки з ремінцями. Це вбрання вона обрала про програми "Нічне шоу з Джиммі Фелоном".

Для появи на шоу Good Morning America акторка обрала total look від бренду Gucci.

Зірка одягла червону шкіряну спідницю, білу сорочку з чорною краваткою та сірий жакет-пальто оверсайз.

Третій її образ був підібраний для денного ток-шоу The View. Зої продемонструвала атласний костюм із кофти й спідниці лавандового відтінку від бренду Lafayette 148. Ніжний образ акторки доповнили слінгбеки від Christian Louboutin і чорне пальто.

Нагадаємо, одна з найбільш високооплачуваних акторок Голлівуду, Зої Салдана знялася для журналу Flaunt Magazine, позуючи українській фотографці Саші Самсоновій у розкішних вбраннях від Alexander Vauthier, Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топі та штанах Givenchy, топі Chanel.