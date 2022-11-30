Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Звезда "Аватара" Зои Салдана продемонстрировала несколько роскошных образов

Зои Салдана актриса, Зои Салдана стиль, звезда Аватара, премьера Аватара, вторая часть аватара
Фото: Instagram @justjared | Зои Салдана

За пару дней актриса успела посетить несколько популярных шоу Америки.

Related video

У 44-летней актрисы Зои Салданы весьма насыщенный график, так как недавно вышел романтический сериал с ее участием "Вкус к жизни". Кроме того, в декабре запланирована премьера второй части фильма "Аватар", где она вновь появится.

Для светских выходов знаменитость выбирает эффектные образы.

Особенно привлек внимание ее вечерний наряд с очень глубоким декольте от бренда Michael Kors. Впервые это черное платье с пайетками на тонких бретельках было представлено брендом в коллекции весна-лето 2023.

Дополнили аутфит звезды пучок балерины, лаконичные украшения и босоножки с ремешками. Этот наряд она выбрала про программы "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".

Для появления на шоу Good Morning America актриса выбрала total look от бренда Gucci.

Звезда надела красную кожаную юбка, белую рубашка с черным галстуком и серый жакет-пальто оверсайз.

Третий ее образ был подобран для дневного ток-шоу The View. Зои продемонстрировала атласный костюм из кофты и юбки лавандового оттенка от бренда Lafayette 148. Нежный образ актрисы дополнили слингбэки от Christian Louboutin и черное пальто.

Напомним, одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Зои Салдана снялась для журнала Flaunt Magazine, позируя украинскому фотографу Саше Самсоновой в роскошных нарядах от Alexander Vauthier , Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топе и брюках Givenchy, топе Prada, синем твидовом костюме Chanel.