Звезда "Аватара" Зои Салдана продемонстрировала несколько роскошных образов

За пару дней актриса успела посетить несколько популярных шоу Америки.

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У 44-летней актрисы Зои Салданы весьма насыщенный график, так как недавно вышел романтический сериал с ее участием "Вкус к жизни". Кроме того, в декабре запланирована премьера второй части фильма "Аватар", где она вновь появится.

Для светских выходов знаменитость выбирает эффектные образы.

Особенно привлек внимание ее вечерний наряд с очень глубоким декольте от бренда Michael Kors. Впервые это черное платье с пайетками на тонких бретельках было представлено брендом в коллекции весна-лето 2023.

Дополнили аутфит звезды пучок балерины, лаконичные украшения и босоножки с ремешками. Этот наряд она выбрала про программы "Ночное шоу с Джимми Фэллоном".

Для появления на шоу Good Morning America актриса выбрала total look от бренда Gucci.

Звезда надела красную кожаную юбка, белую рубашка с черным галстуком и серый жакет-пальто оверсайз.

Третий ее образ был подобран для дневного ток-шоу The View. Зои продемонстрировала атласный костюм из кофты и юбки лавандового оттенка от бренда Lafayette 148. Нежный образ актрисы дополнили слингбэки от Christian Louboutin и черное пальто.

Напомним, одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Зои Салдана снялась для журнала Flaunt Magazine, позируя украинскому фотографу Саше Самсоновой в роскошных нарядах от Alexander Vauthier , Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топе и брюках Givenchy, топе Prada, синем твидовом костюме Chanel.