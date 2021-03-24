Звезда "Мстителей" и "Аватара" Зои Салдана появилась в объективе украинского фотографа (фото)

Актриса примерила роскошные наряды от самых знаменитых мировых брендов и рассказала, что помогло ей добиться успеха в профессии.

42-летняя звезда фильма "Аватар" и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Зои Салдана снялась для журнала Flaunt Magazine, позируя украинскому фотографу Саше Самсоновой в роскошных нарядах от Alexander Vauthier , Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топе и брюках Givenchy, топе Prada, синем твидовом костюме Chanel.

Кроме эффектной фотосессии, на страницах появилось и ее интервью, в котором она поделилась довольно откровенными вещами. В частности она затронула животрепещущую ныне тему расизма и призналась, что часто сталкивалась с отказами из-за цвета кожи.

"Есть два типа отказа: нормальный отказ, когда вы знаете, что просто не ваше время, что, может быть, ты не очень старался. А есть еще один вид отказа, который заставляет вас задавать вопросы "Почему я тебе не нравлюсь? Что я с тобой сделал?" Не больно, потому что ты им веришь, – больно, когда знаешь, что это несправедливо. Но я никогда не приходила домой с мыслью, что хочу быть кем-то другим", – призналась она.

Переживать неудачи Зои очень помогала ее семья:

"Меня очень любили моя мать и сестры. Они сказали мне, что я могу все. Если бы мои родные не прививали мне этих принципов, я бы отступила с того момента, когда впервые столкнулась с несправедливостью. Когда бы я ни приходила домой с отказом, они никогда не пытались подбодрить меня, унижая кого-то или что-то. Они никогда не жалели. Всегда отвечали: "Завтра новый день, и тебе придется сражаться усерднее"".

По словам Зои, в детстве она больше отождествляла себя с такими героинями, как бесстрашная леди Джессика из фантастической классики "Дюна", и гораздо меньше – с более чопорными и правильными персонажами, например, из романа Джейн Остин:

"Я всегда прыгала. Я хотела лазить, бороться и драться! Я мечтала спасти мир. Я влюбилась в Сару Коннор и Эллен Рипли. Это были мои женщины".

Сегодня Зои Салдана — самая востребованная "космическая воительница" Голливуда. В истории кинематографа только пяти фильмам удалось собрать более 2 миллиардов долларов, и Зои Салдана снялась в трех из них: "Мстители: Финал" (2019), "Мстители: Война бесконечности" (2018) и "Аватар" (2009). Она также собирается появиться в следующих "Стражах Галактики" и в четырех сиквелах "Аватара".

Недавно Салдана завершила работу над двумя проектами: в фильме Шона Леви о путешествии во времени "Проект Адама", где она снималась вместе с Райаном Рейнольдсом и Дженнифер Гарнер, и новой картине Дэвида О’Рассела "Новое Регентство" с Рами Малеком, Кристианом Бейлом и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях.

Успешную карьеру актриса умудряется совмещать с семейной жизнью. В 2013 году она вышла замуж за итальянского художника, скульптора, концептуального художника и кинорежиссера Марко Перего, от которого у нее трое сыновей: близнецы Аридио и Боуи, а также Зен.

[ + – ] Вместе с мужем актриса воспитывает троих сыновей

Среди других звездных клиентов фотографа из Украины – Эмма Робертс, а также семейство Кардашьян-Дженнер, с которыми она сотрудничает уже не один год.

Саша Самсонова родилась в 1991 году в Ужгороде, в девять лет вместе с родителями переехала в Киев, где в 17 лет дебютировала в качестве фотографа. Ее первыми работами стала обложка украинского Harper’s Bazaar и проект журнала Pink "Женщины до 10 утра" с участием украинских звезд шоу-бизнеса. В 2014 Саша переехала в Лос-Анджелес. Занимается съемкой клипов и фотосессиями богатых и знаменитых

Напомним, Саша Самсонова сделала снимки плюс-сайз-модели Алисии Оливас для американского журнала.