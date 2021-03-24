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Звезда "Мстителей" и "Аватара" Зои Салдана появилась в объективе украинского фотографа (фото)

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Зои Салдана, фотосессия, журнал
Фото: Zoe Saldana/Instagram | Зои Салдана

Актриса примерила роскошные наряды от самых знаменитых мировых брендов и рассказала, что помогло ей добиться успеха в профессии.

42-летняя звезда фильма "Аватар" и одна из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда Зои Салдана снялась для журнала Flaunt Magazine, позируя украинскому фотографу Саше Самсоновой в роскошных нарядах от Alexander Vauthier , Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топе и брюках Givenchy, топе Prada, синем твидовом костюме Chanel.

Кроме эффектной фотосессии, на страницах появилось и ее интервью, в котором она поделилась довольно откровенными вещами. В частности она затронула животрепещущую ныне тему расизма и призналась, что часто сталкивалась с отказами из-за цвета кожи.

"Есть два типа отказа: нормальный отказ, когда вы знаете, что просто не ваше время, что, может быть, ты не очень старался. А есть еще один вид отказа, который заставляет вас задавать вопросы "Почему я тебе не нравлюсь? Что я с тобой сделал?" Не больно, потому что ты им веришь, – больно, когда знаешь, что это несправедливо. Но я никогда не приходила домой с мыслью, что хочу быть кем-то другим", – призналась она.

Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine
Зои Салдана, фотосессия, Flaunt Magazine

Переживать неудачи Зои очень помогала ее семья:

"Меня очень любили моя мать и сестры. Они сказали мне, что я могу все. Если бы мои родные не прививали мне этих принципов, я бы отступила с того момента, когда впервые столкнулась с несправедливостью. Когда бы я ни приходила домой с отказом, они никогда не пытались подбодрить меня, унижая кого-то или что-то. Они никогда не жалели. Всегда отвечали: "Завтра новый день, и тебе придется сражаться усерднее"".

По словам Зои, в детстве она больше отождествляла себя с такими героинями, как бесстрашная леди Джессика из фантастической классики "Дюна", и гораздо меньше – с более чопорными и правильными персонажами, например, из романа Джейн Остин:

"Я всегда прыгала. Я хотела лазить, бороться и драться! Я мечтала спасти мир. Я влюбилась в Сару Коннор и Эллен Рипли. Это были мои женщины".

Сегодня Зои Салдана — самая востребованная "космическая воительница" Голливуда. В истории кинематографа только пяти фильмам удалось собрать более 2 миллиардов долларов, и Зои Салдана снялась в трех из них: "Мстители: Финал" (2019), "Мстители: Война бесконечности" (2018) и "Аватар" (2009). Она также собирается появиться в следующих "Стражах Галактики" и в четырех сиквелах "Аватара".

Недавно Салдана завершила работу над двумя проектами: в фильме Шона Леви о путешествии во времени "Проект Адама", где она снималась вместе с Райаном Рейнольдсом и Дженнифер Гарнер, и новой картине Дэвида О’Рассела "Новое Регентство" с Рами Малеком, Кристианом Бейлом и Джоном Дэвидом Вашингтоном в главных ролях.

Успешную карьеру актриса умудряется совмещать с семейной жизнью. В 2013 году она вышла замуж за итальянского художника, скульптора, концептуального художника и кинорежиссера Марко Перего, от которого у нее трое сыновей: близнецы Аридио и Боуи, а также Зен.

Вместе с мужем актриса воспитывает троих сыновей

Среди других звездных клиентов фотографа из Украины – Эмма Робертс, а также семейство Кардашьян-Дженнер, с которыми она сотрудничает уже не один год.

Саша Самсонова родилась в 1991 году в Ужгороде, в девять лет вместе с родителями переехала в Киев, где в 17 лет дебютировала в качестве фотографа. Ее первыми работами стала обложка украинского Harper’s Bazaar и проект журнала Pink "Женщины до 10 утра" с участием украинских звезд шоу-бизнеса. В 2014 Саша переехала в Лос-Анджелес. Занимается съемкой клипов и фотосессиями богатых и знаменитых

Напомним, Саша Самсонова сделала снимки плюс-сайз-модели Алисии Оливас для американского журнала.