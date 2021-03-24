Зірка "Месників" і "Аватара" з'явилася в об'єктиві українського фотографа (фото)

Актриса приміряла розкішні вбрання від найзнаменитіших світових брендів і розповіла, що допомогло їй досягти успіху в професії.

42-річна зірка фільму "Аватар" і одна з найбільш високооплачуваних актрис Голлівуду Зої Салдана знялась для журналу Flaunt Magazine, позуючи українському фотографу Саші Самсоновій у розкішному вбранні від Alexander Vauthier, Louis Vuitton, Saint Laurent, 1 Moncler Jw Anderson, топі та брюках Givenchy, топі Prada, синьому твідовому костюмі Chanel.

Крім ефектної фотосесії, на сторінках з'явилося також її інтерв'ю, в якому вона поділилася досить відвертими речами. Зокрема вона торкнулася животрепетної нині тему расизму і зізналася, що часто стикалася з відмовами через колір шкіри.

"Є два типи відмови: нормальна відмова, коли ви знаєте, що просто не ваш час, що, можливо, ти не дуже старався. А є ще один вид відмови, який змушує вас задавати питання "Чому я тобі не подобаюся? Що я з тобою зробив?" Не боляче, тому що ти їм віриш, — боляче, коли знаєш, що це несправедливо. Але я ніколи не приходила додому з думкою, що хочу бути кимось іншим", — зізналася вона.

Переживати невдачі Зої дуже допомагала її сім'я:

"Мене дуже любили моя мати і сестри. Вони сказали мені, що я можу все. Якби мої рідні не прищеплювали мені цих принципів, я б відступила з того моменту, коли вперше зіткнулася з несправедливістю. Коли б я не приходила додому з відмовою, вони ніколи не намагалися підбадьорити мене, принижуючи когось або щось. Вони ніколи не жаліли. Завжди відповідали: "Завтра новий день, і тобі доведеться битися старанніше".

За словами Зої, в дитинстві вона більше ототожнювала себе з такими героїнями, як безстрашна леді Джесіка з фантастичної класики "Дюна", і набагато менше — з більш манірними і правильними персонажами, наприклад, з роману Джейн Остін:

"Я завжди стрибала. Я хотіла лазити, боротися і битися! Я мріяла врятувати світ. Я закохалася в Сару Коннор і Еллен Ріплі. Це були мої жінки".

Сьогодні Зої Салдана — найзатребуваніша "космічна войовниця" Голлівуду. В історії кінематографу тільки п'яти фільмам вдалося зібрати понад 2 мільярди доларів, і Зої Салдана знялась у трьох з них: "Месники: Фінал" (2019), "Месники: Війна нескінченності" (2018) і "Аватар" (2009). Вона також збирається з'явитися в наступних "Вартових Галактики" і в чотирьох сиквелах "Аватара".

Нещодавно Салдана завершила роботу над двома проектами: у фільмі Шона Леві про подорож у часі "Проект Адама", де вона знімалася разом з Райаном Рейнольдсом і Дженніфер Гарнер, і новій картині Девіда О'Рассела "Нове Регентство" з Рамі Малеком, Крістіаном Бейлом і Джоном Девідом Вашингтоном у головних ролях.

Успішну кар'єру актриса примудряється поєднувати з сімейним життям. У 2013 році вона вийшла заміж за італійського художника, скульптора, концептуального художника і кінорежисера Марко Перего, від якого у неї троє синів: близнюки Арідая і Боуї, а також Зен.

[ + – ] Разом з чоловіком актриса виховує трьох синів

Серед інших зоряних клієнтів фотографа з України — Емма Робертс, а також сімейство Кардашьян-Дженнер, з якими вона співпрацює вже не один рік.

Саша Самсонова народилася у 1991 році в Ужгороді, в дев'ять років разом з батьками переїхала до Києва, де в 17 років дебютувала як фотограф. Її першими роботами стали обкладинка українського Harper's Bazaar і проект журналу Pink "Жінки до 10 ранку" за участю українських зірок шоу-бізнесу. У 2014 Саша переїхала в Лос-Анджелес. Займається зйомкою кліпів і фотосесіями багатих і знаменитих.

Нагадаємо, Саша Самсонова зробила знімки плюс-сайз-моделі Алісії Олівас для американського журналу.