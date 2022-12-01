Звезда "Аватара" Зои Салдана пришла на интервью в образе от Michael Kors

Знаменитость активно ходит на различные телешоу в рамках продвижения будущей премьеры "Аватара".

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В декабре состоится премьера второй части долгожданного фантастического фильма "Аватар", в которой опять снимется актриса Зои Салдана. Поэтому сейчас 44-летняя американская актриса активно ходит на различные программы и дает интервью, чтобы продвигать свою новую работу. Об этом пишет WWD.

Зои прилетела в Майами, чтобы посетить испаноязычную программу Despierta America ("Просыпайся Америка"). Актриса отлично владеет испанским языком, так как выросла в латиноамериканской семье.

Для интервью звезда выбрала белый костюм от бренда Michael Kors, в котором сочетала блейзер, топ и юбку с разрезом.

Образ дополнили босоножки на каблуках, часы и несколько украшений Cartier. Волосы Салдана собрала в "мальвинку", а на лице сделала макияж с яркой помадой и стрелками.

Напомним, у 44-летней актрисы Зои Салданы весьма насыщенный график, так как недавно вышел романтический сериал с ее участием "Вкус к жизни". Кроме того, в декабре запланирована премьера второй части фильма "Аватар", где она вновь появится. Для светских выходов знаменитость выбирает эффектные образы.