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Стиль життя

Стало відомо, чому Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс назвали доньку чоловічим імʼям

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Фото: Getty Images | Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс з дітьми

Зіркове подружжя вперше стало батьками у грудні 2014 року.

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Стало відомо, чому 36-річна американська акторка Блейк Лайвлі та 46-річний актор Раян Рейнольдс назвали свою доньку Джеймс. Про це пише Hello Magazine.

Зірка "Пліткарки" та її чоловік є багатодітними батьками, а вперше стали мамою й татом після народження дочки Джеймс у грудні 2014 року.

Попри те, що хлопчиків часто називають Джеймсами, а не дівчаток, зіркові батьки зробили саме такий вибір.

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Подружжя обрало таке імʼя своєму первістку на честь батька Раяна Джеймса Честера Рейнольдса, який помер після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона у 2015 році.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Fullscreen
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Фото: Getty Images

З'явившись на "Good Morning Britain" після народження доньки, Рейнольдс обговорив її особливе ім'я.

"Мій батько щойно помер, але моя донька названа на його честь", — поділився канадський актор.

Батько чотирьох дітей додав: "У спектрі дивних імен для дітей знаменитостей я не відчуваю, що ми відкриваємо тут щось нове. Я не назвав її Саммер Сквош Медоуларк".

Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс також є батьками шестирічної доньки Інез і трирічної Бетті, а також новонародженого малюка, імʼя якого поки невідоме.

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс Fullscreen
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Блейк Лайвлі сходила на прогулянку з Тейлор Свіфт.

Також Фокус писав про побачення Лайвлі та Рейнольдса в Нью-Йорку.