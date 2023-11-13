Сальма Гаєк в елегантній сукні в паєтках з'явилася на врученні відомої нагороди

Сальма Гаєк засліпила червону доріжку вишуканим образом на благодійній вечері в Каліфорнії.

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Мексикансько-американська кіноакторка Сальма Гаєк в обтислій темно-зеленій сукні в паєтках вразила публіку під час отримання відомої нагороди Giving Tree Award.

Про подію акторка повідомила в себе на сторінці в інстаграмі.

"Для мене неймовірна честь і невимовна вдячність отримати цьогорічну нагороду Giving Tree Award на Baby2Baby Gala 2023, яку вручає Пол Мітчелл.

Келлі Соєр і Нора Вайнштейн, я в захваті від вашої стійкості, старанності й наполегливої праці в створенні Baby2Baby, забезпеченні дітей, які живуть у злиднях по всій країні, підгузками, одягом і всім необхідним, на що заслуговує кожна дитина. Я також глибоко вдячна за вашу пожертву в 50 000 підгузків, яку ви надали дітям Акапулько, що живуть після урагану "Отіс", — дякую вам від щирого серця", — написала Сальма Гаєк.

Вона подякувала акторові та своєму другу Ченнінгу Татуму, який вручив їй цю нагороду.

"Я обіцяю, що продовжуватиму все своє життя допомагати дітям у всьому світі", — резюмувала акторка.

Варто зазначити, що подія відбулася в Каліфорнії на гала-вечорі Baby2Baby. Головна мета заходу — об'єднати відомих благодійників в одному місці та зібрати кошти для малозабезпечених сімей.

Відомо, що 57-річна акторка приділяє багато часу волонтерству та благодійності на підтримку матерів і дітей. Також вона опікується справами мігрантів і їхньою підтримкою.

На заході акторка з'явилася в привабливому образі, яким змусила відкрити роти всіх своїх зіркових колег.

Для події Сальма Гаєк обрала довгу темно-зелену сукню в паєтках, які вже стали певним символом акторки. Сальма любить блискітки, тому їх часто можна побачити на ній.

Цього разу вона обрала доволі стриманий варіант. Сукня добре облягає талію 57-річної акторки, яка має цілком привабливу фігуру, але прикриває всі інтимні частини тіла. Темно-зелена сукня чудово виділяється на тлі інших зіркових гостей. Сукня тримається на шиї акторки завдяки масивному банту з лівого боку. Доповнила образ Сальма мінімальною кількістю прикрас на вухах і на пальцях рук.

Щодо зачіски акторки, то цього разу вона обрала варіант частково підібрати волосся зверху та залишити легкі локони знизу. Підкреслив увесь образ виразний вечірній макіяж.

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