Все звездные друзья и новая девушка: как Леонардо Ди Каприо отпраздновал 49-летие
Поздравить суперзвезду пришли знаменитости первой величины. Однако его бывшую девушку Викторию Ламас на вечеринку не пустили.
Леонардо Ди Каприо 11 ноября отпраздновал свое 49-летие. И хоть актер славится своей замкнутостью, но вечеринку он все-таки устроил. И поздравлять его съехались звезды со всего мира. У места проведения вечеринки в частной резиденции в Беверли-Хиллз были замечены Ким Кардашьян, Кейт Бекинсейл, Зои Салдана, Рита Ора, Оливия Уайлд вместе с Крисом Роком, Ченнинг Татум и Зои Кравиц. Как звезда "Титаника" отпраздновал день рождения, пишет People.Важно
Некоторые селебрити заходили через главный вход и позировали папарацци, как Кейт Бекинсейл, которая появилась в оригинальном платье с отделкой в виде "Сердца океана", знаменитого колье из "Титаника".
А Леди Гага, Сальма Хайек и Снуп Догг старались сохранить инкогнито. Сам Леонардо избегал фотографов, но известно, что на вечеринке к нему присоединилась его новая девушка – итальянская модель Виттория Черетти. Пара "нежно целовалась всю ночь", по словам инсайдера.
А вот его бывшей девушке, Виктории Ламас было отказано во входе на вечеринку, на которой был "строго соблюдаемый" список VIP-гостей.
На вечере присутствовали также Бейонсе и ее муж Джей-Зи, а также Эксл Роуз и близкий друг Лео Тоби Макгуайр. А Зои Салдана, 45 лет, и ее муж Марко Перего отправились на вечеринку Лео после гала-вечера Baby2Baby
Лил Уэйн также присутствовал и даже выступал, добавляет источник, отмечая: "В какой-то момент все пели классический хип-хоп".
Однако Ди Каприо оставался в центре внимания, поскольку, по словам источника, в какой-то момент актера "поднимали и носили по комнате на руках".
Вечеринка продолжалась до рассвета, и многие гости оставались даже после 4 утра.
Звездное празднование дня рождения Ди Каприо произошло сразу после выхода его последнего фильма "Убийцы цветочной луны", премьера которого состоялась в кинотеатрах 20 октября.
В фильме актер сыграл Эрнеста Буркхарта, который вместе с Уильямом Хейлом в исполнении Роберта Де Ниро разработал и реализовал план по убийству представителей племени осейджей, на землях которых нашли нефть.
Фильм основан на одноименной книге Дэвида Гранна 2017 года, в которой основное внимание уделяется расследованию ФБР убийств коренных американцев осейджей в Оклахоме на протяжении 1920-х годов.
Это шестой раз, когда Лео работал со Скорсезе.
Напомним, ранее Фокус писал о Виттории Черетти, новой девушке Леонардо Ди Каприо, от которой он, как сообщают инсайдеры, без ума. Вероятно, итальянская модель именно та девушка с которой актер остепенится.