Конфуз на красной дорожке: платье Крисси Тейген расстегнулось перед фотографами
Крисси Тейген посетила звездный благотворительный вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе, но ее роскошный наряд не выдержал нагрузки.
Крисси Тейген выглядела прекрасно в черном платье без бретелек, когда она посетила субботний вечер Baby2Baby Gala в Лос-Анджелесе. Но все изменилось, когда платье 37-летней модели распахнулось сзади после того, как лопнула молния. Об этом пишет Daily Mail.Важно
Жена певца Джона Ледженда, отнеслась к конфузу с юмором, показав фото лопнувшего платья в своем аккаунте в Instagram.
Мать четверых детей пообщалась со своими 42,7 миллионами подписчиков в соцсети, добавив подпись, которая просто гласила: "О лол".
Красивое вечернее платье Крисси было украшено декоративным цветочным орнаментом, идущим по диагонали спереди, а сзади оно застегивалось на длинную молнию до поясницы. Но она оказалась недостаточно крепкой, так что просто разошлась, обнажив спину модели.
Судя по всему, если конфуз и произошел на красной дорожке, то Крисси умудрилась сохранить лицо и никак не показать, что произошло. Фото с лопнувшим платьем было сделано уже в зале, когда она села в кресло.
Она не позволила этому неприятному, но забавному инциденту испортить ей вечер и продолжала публиковать сториз с церемонии, которую организовала Baby2Baby.
Эта организация предоставляет подгузники, одежду и другие предметы первой необходимости детям, живущим в бедности в районе Лос-Анджелеса и в зонах стихийных бедствий по всей стране.
В ходе мероприятия Сальма Хайек была удостоена престижной премии Giving Tree Award, которая вручается общественному деятелю, продемонстрировавшему исключительную приверженность улучшению жизни нуждающихся детей во всем мире.
В прошлом году эту награду получила Ким Кардашьян.
Напомним, этим летом Крисси Тейген и Джон Ледженд поделились радостной новостью, сообщив, что стали родителями в четвертый раз. Новорожденного назвали Рен Александр Стивенс, его родила суррогатная мать. Свое второе имя малыш получил в честь нее.