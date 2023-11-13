Конфуз на красной дорожке: платье Крисси Тейген расстегнулось перед фотографами

Крисси Тейген посетила звездный благотворительный вечер Baby2Baby в Лос-Анджелесе, но ее роскошный наряд не выдержал нагрузки.

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Крисси Тейген выглядела прекрасно в черном платье без бретелек, когда она посетила субботний вечер Baby2Baby Gala в Лос-Анджелесе. Но все изменилось, когда платье 37-летней модели распахнулось сзади после того, как лопнула молния. Об этом пишет Daily Mail.

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Жена певца Джона Ледженда, отнеслась к конфузу с юмором, показав фото лопнувшего платья в своем аккаунте в Instagram.

Мать четверых детей пообщалась со своими 42,7 миллионами подписчиков в соцсети, добавив подпись, которая просто гласила: "О лол".

Крисси сама показала фото лопнувшего платья Фото: Instagram chrissyteigen

Красивое вечернее платье Крисси было украшено декоративным цветочным орнаментом, идущим по диагонали спереди, а сзади оно застегивалось на длинную молнию до поясницы. Но она оказалась недостаточно крепкой, так что просто разошлась, обнажив спину модели.

Судя по всему, если конфуз и произошел на красной дорожке, то Крисси умудрилась сохранить лицо и никак не показать, что произошло. Фото с лопнувшим платьем было сделано уже в зале, когда она села в кресло.

Она не позволила этому неприятному, но забавному инциденту испортить ей вечер и продолжала публиковать сториз с церемонии, которую организовала Baby2Baby.

Крисси Тейген в платье, которое ее подвело Фото: Getty Images

Эта организация предоставляет подгузники, одежду и другие предметы первой необходимости детям, живущим в бедности в районе Лос-Анджелеса и в зонах стихийных бедствий по всей стране.

В ходе мероприятия Сальма Хайек была удостоена престижной премии Giving Tree Award, которая вручается общественному деятелю, продемонстрировавшему исключительную приверженность улучшению жизни нуждающихся детей во всем мире.

В прошлом году эту награду получила Ким Кардашьян.

Напомним, этим летом Крисси Тейген и Джон Ледженд поделились радостной новостью, сообщив, что стали родителями в четвертый раз. Новорожденного назвали Рен Александр Стивенс, его родила суррогатная мать. Свое второе имя малыш получил в честь нее.