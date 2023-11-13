Конфуз на червоній доріжці: сукня Кріссі Тейген розстебнулася перед фотографами

Кріссі Тейген відвідала зірковий благодійний вечір Baby2Baby в Лос-Анджелесі, але її розкішне вбрання не витримало навантаження.

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Кріссі Тейген мала чудовий вигляд у чорній сукні без бретелей, коли вона відвідала суботній вечір Baby2Baby Gala в Лос-Анджелесі. Але все змінилося, коли сукня 37-річної моделі розійшлася ззаду після того, як лопнула блискавка. Про це пише Daily Mail.

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Дружина співака Джона Ледженда поставилася до конфузу з гумором, показавши фото сукні, що лопнула, у своєму акаунті в Instagram.

Мати чотирьох дітей поспілкувалася зі своїми 42,7 мільйонами підписників у соцмережі, додавши підпис, який просто свідчив: "О лол".

Кріссі сама показала фото сукні, що лопнула Фото: Instagram chrissyteigen

Красива вечірня сукня Кріссі була прикрашена декоративним квітковим орнаментом, що йшов діагонально спереду, а ззаду вона застібалася на довгу блискавку до попереку. Але та виявилася недостатньо міцною, тож просто розійшлася, оголивши спину моделі.

Судячи з усього, якщо конфуз і стався на червоній доріжці, то Кріссі примудрилася зберегти обличчя та ніяк не показати, що сталося. Фото із сукнею, що лопнула, було зроблено вже в залі, коли вона сіла в крісло.

Вона не дозволила цьому неприємному, але кумедному інциденту зіпсувати їй вечір і продовжувала публікувати сторіз із церемонії, яку організувала Baby2Baby.

Кріссі Тейген у сукні, яка її підвела Фото: Getty Images

Ця організація надає підгузки, одяг та інші предмети першої необхідності дітям, які живуть у бідності в районі Лос-Анджелеса та в зонах стихійних лих по всій країні.

Під час заходу Сальма Гаєк була удостоєна престижної премії Giving Tree Award, яку вручають громадському діячеві, який продемонстрував виняткову прихильність до поліпшення життя дітей, що потребують допомоги, в усьому світі.

Минулого року цю нагороду отримала Кім Кардаш'ян.

Нагадаємо, цього літа Кріссі Тейген і Джон Ледженд поділилися радісною новиною, повідомивши, що стали батьками вчетверте. Новонародженого назвали Рен Александр Стівенс, його народила сурогатна мати. Своє друге ім'я малюк отримав на честь неї.