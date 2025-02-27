В секонд-хенде нашли роскошное свадебное платье из культового "Секса в большом городе"

Платье от Веры Вонг примеряла Кэрри Брэдшоу во время своей фотосессии для модного журнала.

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Поклонники "Секса в большом городе" были ошеломлены, когда свадебное платье Кэрри Брэдшоу от Веры Вонг было найдено в комиссионном магазине всего за 19 долларов. Любительница секонд-хенда Эшли Кано нашла платье, в котором блистала Сара Джессика Паркер. Об этом пишет Daily Mail.

Фотосессия Кэрри Брэдшоу в свадебных платьях

Эшли наткнулась на памятную вещь из популярного сиквела культового сериала в местном магазине Goodwill.

Эшли Кано, которая сделала перепродажу стильных находок из секонд-хенда своим бизнесом, рассказала в ролике, что не поверила своим глазам.

"Вера, черт возьми, Вонг. Не могу поверить, что нашла это платье в Goodwill за 18,99 доллара", — сказала она с недоверием, демонстрируя культовое платье в 20-секундном ролике.

Оказалось, что она нашла свадебное платье Eleanor от свадебного дизайнера Вера Вонг, которое носила героиня Сары Джессики Паркер Кэрри Брэдшоу в фильме "Секс в большом городе" в свадебной фотосессии для Vogue.

Кадр из фильма "Секс в большом городе" Фото: Скриншот

Великолепное платье состоит из лифа без бретелек и пышной юбки А-силуэта, украшенной тюлем и вышивкой в ​​виде цветов.

По данным сайтов перепродажи свадебных платьев, розничная цена платья составляет около 7000 долларов.

Платье, найденное в секонд-хенде

Кано не уточнила, в каком именно магазине Goodwill она нашла платье.

Напомним, в сиквеле сериала "Секс в большом городе" Кэрри Брэдшоу примерила несколько свадебных платьев от ведущих дизайнеров для специальной фотосессии. Наряд от Веры Вонг был одним из них.

Но на свою свадьбу с мистером Бигом она в итоге надела платье от Вивьен Вествуд, которая дизайнер подарила ей после съемки.

Это платье появилось в сериале "И просто так", когда Кэрри примерила его для бала. Тогда она сочетала его с аксессуарами бирюзового цвета.