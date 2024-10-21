Лорен Санчес із нареченим-мільярдером Джеффом Безосом вийшла у світ (фото)

Засновник Amazon заручився з колишньою журналісткою у 2023 році. Пара багато подорожує і часто з'являється разом на різних заходах. Цього разу вони відвідали знаменитий мюзикл.

Related video

Американська телеведуча, журналістка й актриса Лорен Санчес у супроводі свого нареченого Джеффа Безоса 20 жовтня відвідала прем'єру мюзиклу Sunset Blvd на Бродвеї в Нью-Йорку, повідомляє Daily Mail.

54-річна світська левиця з'явилася зі своїм 60-річним коханим-мільярдером на червоній доріжці, а потім і в театрі. На захід Санчес прийшла в темному оксамитовому комбінезоні-бюстьє з глибоким вирізом від дизайнера Лаури Баші. Свій вечірній образ вона доповнила браслетами, каблучкою з масивним каменем, намистом з діамантами і підвіскою у вигляді хреста. Її довгі чорні локони були укладені прямо з проділом набік. Лорен зробила сяючий макіяж, підкресливши очі димчастими тінями і чорною підводкою, а також нафарбувала пухкі губи світло-рожевою мерехтливою помадою.

Керівник Amazon був чисто поголений, на ньому була проста чорна сорочка на ґудзиках.

Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Getty Images

Після заходу Лорен поділилася публікацією в Instagram зі своїми 749 000 підписниками, підписавши дві фотографії: "Вечір побачення на честь відкриття Sunset Blvd".

Серед інших відомих осіб на відкритті вечора були Брук Шилдс, Джессіка Честейн і Сара Хайленд. Мюзикл, що отримав визнання критиків, триває близько двох годин 35 хвилин і заснований на фільмі Біллі Вайлдера про зірку німого кіно Норму Десмонд. Постановка, в якій головну роль зіграла 46-річна Ніколь Шерзінгер, зібрала понад 1,08 мільйона доларів за перший тиждень показів.

Раніше, 30 серпня, Лорен Санчес відверто розповіла про життя з мільярдером Джеффом Безосом. Цього літа здійснили круїз Середземним морем на шикарній яхті Безоса.