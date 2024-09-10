Лорен Санчес у дизайнерській сукні за 9000 доларів з'явилася на гала-вечорі в Нью-Йорку (фото)

Засновник Amazon заручився з колишньою журналісткою у 2023 році. Пара багато подорожує і часто з'являється разом на різних заходах.

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Колишня журналістка Лорен Санчес разом зі своїм нареченим, мільярдером Джеффом Безосом 9 вересня справили враження на зірковій вечірці в Нью-Йорку, організованій фондом Kering, пише Daily Mail.

Чарівна пара ефектно з'явилася на червоній доріжці The Pool під час Тижня моди в Нью-Йорку на третьому щорічному гала-вечорі, який проводять на підтримку організацій, що борються за викорінення гендерного насильства.

54-річна колишня ведуча блищала у відвертій сукні від Oscar De La Renta з відкритими плечима і спиною, яка вигідно підкреслила її струнку фігуру. Вечірня приталена сукня до підлоги зі шлейфом і довгими рукавами, вартістю 9000 доларів, була прикрашена аплікаціями з темно-синього оксамиту і гіпюрового мережива. Свій образ Лорен доповнила чорними замшевими босоніжками на високих підборах і золотими прикрасами: сережками та каблучками з коштовним камінням. Красуня уклала своє волосся у високу зачіску і наклала сяючий макіяж, підкресливши карі очі чорною підводкою і тушшю.

Лорен Санчес Фото: Getty Images

На гала-вечорі пара приєдналася до інших відомих знаменитостей, включно з Кім Кардаш'ян, Дакотою Джонсон, Ешлі Грем, Пріянкою Чопру та Алессандрою Амбросіо. За інформацією журналістів, за кілька годин до заходу закохані прибули в Нью-Йорк на вертольоті, за штурвалом якого була Санчес.

Хоча точно не відомо, коли саме вони познайомилися, про роман Лорен і Джеффа вперше стало відомо в січні 2019 року. Вони побралися в травні 2023 року, мільярдер освідчився ведучій на своїй мегаяхті. Закохані поділяють свою пристрасть до пригод, подорожуючи по всьому світу.

Також, 30 серпня Лорен Санчес відверто розповіла про життя з мільярдером Джеффом Безосом. Цього літа здійснили круїз Середземним морем на шикарній яхті Безоса.