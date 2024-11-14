Джефф Безос і Лорен Санчес готуються влаштувати весілля на Різдво (фото)

Мільярдер і телеведуча перебувають у романтичних стосунках уже п'ять років. У вересні Безос освідчився Санчес і подарував шикарну діамантову каблучку.

Американський мільярдер Джефф Безос і його наречена, тележурналістка Лорен Санчес готуються зв'язати себе узами шлюбу на розкішній церемонії в курортному місті Аспен, штату Колорадо, під час різдвяного сезону, повідомляє RadarOnline.

Повідомляється, що знаменита пара планує влаштувати "екстравагантне" торжество, на якому будуть присутні кілька друзів з-поміж знаменитостей. За словами інсайдера, близького до власника Amazon, 60-річний Безос і 54-річна Санчес занурені в приємні клопоти і "ретельно готують своє зіркове весілля".

"Вони готуються до весілля в стилі зимової казки в Аспені на це Різдво. Вони планують екстравагантну церемонію і не шкодують коштів на створення білосніжного різдвяного заходу, який зможе вразити гостей", — розповів інсайдер.

Джефф Безос і Лорен Санчес Фото: Getty Images

Хоча закохані й не розголошують інформацію про майбутнє торжество, очікується, що їхнє весілля стане зірковою подією. У списку гостей будуть відомі особистості з Голлівуду і багаті підприємці. Безос і Санчес підтримують стосунки з елітою всього світу, що було видно на вечірці на честь 60-річчя бізнесмена на початку цього року, на якій були присутні багато гучних імен зі сфери бізнесу і знаменитостей.

Безос після гучного розлучення з Маккензі Скотт 2019 року знайшов своє нове кохання Лорен Санчес — ведучу новин і репортерку розважальної індустрії. Лорен тоді перебувала в процесі завершення розлучення зі своїм першим чоловіком Патріком Вайтселлом після 13 років шлюбу. Вони нещодавно побралися під час відпустки на півдні Франції, де Безос освідчився своїй коханій на борту своєї розкішної супер'яхти і подарував їй приголомшливу каблучку з рожевим діамантом вартістю 2,5 мільйона доларів.

Раніше, 30 серпня, Лорен Санчес відверто розповіла про життя з мільярдером Джеффом Безосом. Цього літа здійснили круїз Середземним морем на шикарній яхті Безоса.