Наречена Джеффа Безоса відпочила на яхті нареченого-мільярдера із сім'єю свого колишнього (фото)

У Лорен Санчес і Тоні Гонсалеса є 23-річний син Ніко. Пара розлучилася незабаром після його народження, проте зберегла добрі стосунки.

60-річний засновник Amazon Джефф Безос і його 54-річна наречена, журналістка і філантропка, Лорен Санчес продемонстрували всьому світу, як зберегти стосунки зі своїми колишніми. Пара відпочила разом з ексбойфрендом Тоні Гонсалесом і його дружиною Октобер, пише Hello.

Папараці помітили Лорен, яка весело базікала з Октобер під час прогулянки на яхті в Греції.

Колишня журналістка була одягнена в чорну майку з декольте і джинсові шорти в стилі Дейзі Дьюк. З аксесуарів вона вибрала сонцезахисні окуляри-авіатори, а на її пальці виблискувала каблучка для заручин з діамантом. Довге чорне волосся Санчес зібрала в низький хвіст, а на її ногах були бежеві кросівки.

Телеведуча Октобер, яка вийшла заміж за Гонсалеса 2007 року, також одягла чорну відверту майку і відверті легінси, прикривши голову чорною кепкою.

Гонсалес, колишній гравець НФЛ на пенсії, який грав 17 сезонів, обрав для прогулянки на яхті синій спортивний одяг. Що стосується Безоса, то він мав невимушений вигляд у чорній футболці, червоних шортах і сіро-чорних кросівках Hoka.

У Лорен і Гонсалеса є спільний син Нікко, якому зараз 23 роки. Після його народження пара розлучилася, проте зберегла добрі стосунки. Крім Нікко, Лорен також виховує 17-річного Евана та 16-річну Еллу від її колишнього чоловіка Патріка Вайтселла.

Незадовго до поїздки в Грецію Лорен привітала свого первістка із закінченням коледжу. На заході був і її наречений.

Безос і Санчес подорожують островами на його розкішній мега-яхті Koru з початку червня. Rору мовою маорі означає "нові починання".

Яхта засновника Amazon заввишки 230 футів, яку було здано в експлуатацію 2023 року, наразі утримує рекорд найвищої суперяхти у світі та є другим за величиною вітрильником на планеті.

Пара нещодавно переїхала із Сіетла, штат Вашингтон, на острів Індіан-Крік у Флориді. Джефф придбав на острові три особняки на загальну суму $237 мільйонів.

Раніше Фокус писав, що наречена Джеффа Безоса з'явилася в Білому домі в сукні зі сміливим декольте.