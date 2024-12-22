Весілля століття за $600 млн: Джефф Безос одружується з Лорен Санчес

Підготовка до весілля, яке пройде на улюбленому мільярдерами гірськолижному курорті Аспен, тримається в найсуворішій секретності. Однак деякі моменти все ж просочилися в пресу.

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60-річний засновник Amazon і один із найбагатших людей планети Джефф Безос одружиться зі своєю 55-річною коханою Лорен Санчес, 28 грудня, повідомляє Daily Mail. Церемонія, підготовка до якої тримається в найсуворішій таємниці, відбудеться в Аспені, штат Колорадо, на ранчо Данбар голлівудського актора Кевіна Костнера площею 160 акрів. Хоча деталі майбутнього торжества не розголошують, подейкують, що свято обійдеться в колосальні $600 мільйонів.

Пара, яка заручилася в травні 2023 року, вже зарезервувала шикарний суші-ресторан Matsuhisa на 26-27 грудня. Він може вмістити 180 гостей. Про підготовку до весілля може свідчити і той факт, що п'ятизіркові готелі в Аспені, зокрема престижний St Regis, заброньовані для розміщення гостей, починаючи з Різдва. На додаток до цих розкішних номерів Безос забронював приватні маєтки по всьому місту для своїх високопоставлених гостей.

Джефф Безос і Лорен Санчес зв'яжуть себе узами шлюбу на різдвяні свята Фото: Getty Images

Організатори весіль в Аспені повідомили, що Джефф Безос і Лорен Санчес роблять усе можливе для свого секретного, гучного весілля. Пара залучила постачальників з усієї країни, уклавши суворі угоди про нерозголошення. Інсайдери кажуть, що урочистості триватимуть усі різдвяні вихідні, а церемонія відбудеться на вершині гори із захопливими краєвидами "зимової казки".

За словами очевидців, закохані вже прибули до Аспена, проте ніхто з них нічого не коментує. Лорен лише натякнула на The Today Show, що ніяк не може вибрати ідеальну весільну сукню.

Незважаючи на секретність, організатори все ж дали журналістам деякі зачіпки. Зокрема, пара прагне у цей день мати все найкраще і не шкодує грошей на логістику та доставку.

"Вони виберуть свої улюблені речі з усього світу і привезуть їх до Аспена, чи то торт з Парижа, чи то перукар з Нью-Йорка, чи то струнний оркестр з Лос-Анджелеса", — сказала Сара Роуз Аттман, яка серед інших займається підготовкою весілля, що обіцяє стати найгучнішою світською подією року.

Ранчо Данбар актора Кевіна Костнера — улюблене місце для проведення весільних прийомів у пар з високим доходом, і його можна забронювати на тиждень приблизно за $1,4 мільйона. Однак не виключено, що будуть задіяні й інші локації для торжества.

Ранчо Кевіна Комтнера в Аспені, де відбудеться весілля Джеффа Безоса

"Найкраще місце в Аспені – весілля на задньому дворі, тому що це, ймовірно, чийсь особняк мільярдера. Зазвичай у цих людей є будинки в Аспені. Багато хто зупиняється у своїх родичів або друзів, у яких тут є особняки. Батько Джеффа Безоса дуже відомий в Аспені як дуже добрий і милий хлопець, він живе тут уже кілька десятиліть і пов'язаний з Інститутом Аспена", – кажуть організатори весіль.

У матері Безоса Джекі та її чоловіка Мігеля є будинок у Ред-Маунтін, одному з районів, які люблять мільярдери-мешканці міста.

Очікується, що на весілля пари прибуде дуже багато знаменитостей, а місцевий аеропорт готується прийняти більше рейсів, ніж зазвичай.

Безос після гучного розлучення з Маккензі Скотт 2019 року знайшов своє нове кохання Лорен Санчес — ведучу новин і репортерку розважальної індустрії. Лорен тоді перебувала в процесі завершення розлучення зі своїм першим чоловіком Патріком Вайтселлом після 13 років шлюбу. Вони побралися під час відпустки на півдні Франції, де Безос освідчився своїй коханій на борту своєї розкішної супер'яхти і подарував їй приголомшливу каблучку з рожевим діамантом вартістю 2,5 мільйона доларів.

Раніше Фокус писав, що Джефф Безос з нареченою відвідали конференцію для мільярдерів.