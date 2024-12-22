Свадьба века за $600 млн: Джефф Безос женится на Лорен Санчес

Подготовка к свадьбе, которая пройдет на излюбленном миллиардерами горнолыжном курорте Аспен, держится в строжайшей секретности. Однако некоторые моменты все же просочились в прессу.

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60-летний основатель Amazon и один из богатейших людей планеты Джефф Безос свяжет себя узами брака со своей 55-летней возлюбленной Лорен Санчес,28 декабря, сообщает Daily Mail. Церемония, подготовка к которой держится в строжайшей тайне, пройдет в Аспене, штат Колорадо, на ранчо Данбар голливудского актера Кевина Костнера площадью 160 акров. Хотя детали предстоящего торжества не разглашаются, поговаривают, что праздник обойдется в колоссальные $600 миллионов.

Пара, обручившаяся в мае 2023 года, уже зарезервировала шикарный суши-ресторан Matsuhisa на 26-27 декабря. Он может вместить 180 гостей. О подготовке к свадьбе может говорить и тот факт, что пятизвездочные отели в Аспене, в том числе престижный St Regis, забронированы для размещения гостей, начиная с Рождества. В дополнение к этим роскошным номерам Безос забронировал частные особняки по всему городу для своих высокопоставленных гостей.

Джефф Безос и Лорен Санчес свяжут себя узами брака на рождественские праздники Фото: Getty Images

Организаторы свадеб в Аспене сообщили, что Джефф Безос и Лорен Санчес делают все возможное для своей секретной, громкой свадьбы. Пара привлекла поставщиков со всей страны, заключив строгие соглашения о неразглашении. Инсайдеры говорят что торжества будут длиться все рождественские выходные, а церемония пройдет на вершине горы с захватывающими видами "зимней сказки".

По словам очевидцев, влюбленные уже прибыли в Аспен, однако никто из них ничего не комментирует. Лорен только намекнула на The Today Show, что никак не может выбрать идеальное свадебное платье.

Несмотря на секретность, организаторы все же дали журналистам некоторые зацепки. В частности, пара намерена в этот день иметь все самое лучшее и не жалеет денег на логистику и доставку.

"Они выберут свои любимые вещи со всего мира и привезут их в Аспен, будь то торт из Парижа, парикмахер из Нью-Йорка или струнный оркестр из Лос-Анджелеса", — сказала Сара Роуз Аттман, которая среди других занимается подготовкой свадьбы, обещающей обещает стать самым громким светским событием года.

Ранчо Данбар актера Кевина Костнера — любимое место для проведения свадебных приемов у пар с высоким доходом, и его можно забронировать на неделю примерно за $1,4 миллиона. Однако не исключено, что будут задействованы и другие локации для торжества.

Ранчо Кевина Комтнера в Аспене, где пройдет свадьба Джеффа Безоса

"Лучшее место в Аспене – свадьба на заднем дворе, потому что это, вероятно, чей-то особняк миллиардера. Обычно у этих людей есть дома в Аспен. Многие останавливаются у своих родственников или друзей, у которых здесь есть особняки. Отец Джеффа Безоса очень известен в Аспене как очень добрый и милый парень, он живет здесь уже несколько десятилетий и связан с Институтом Аспена", – говорят организаторы свадеб.

У матери Безоса Джеки и ее мужа Мигеля есть дом в Ред-Маунтин, одном из районов, любимых миллиардерами-жителями города.

Ожидается, что на свадьбу пары прибудут очень много знаменитостей, а местный аэропорт готовится принять больше рейсов, чем обычно.

Безос после громкого развода с Маккензи Скотт в 2019 году нашел свою новую любовь Лорен Санчес — ведущую новостей и репортера развлекательной индустрии. Лорен тогда находилась в процессе завершения развода со своим первым мужем Патриком Уайтселлом после 13 лет брака. Они обручились во время отпуска на юге Франции, где Безос сделал предложение своей возлюбленной на борту своей роскошной суперъяхты и подарил ей потрясающее кольцо с розовым бриллиантом стоимостью 2,5 миллиона долларов.

Ранее Фокус писал, что Джефф Безос с невестой посетили конференцию для миллиардеров.