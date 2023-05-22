Джефф Безос и Лорен Санчес обручились после пяти лет отношений
До этого предприниматель был в браке с Маккензи Скотт 25 лет, однако в 2019 окончательно расторг брак.
59-летний американский миллиардер Джефф Безос и 53-летняя журналистка Лорен Санчес обручились. Об этом пишет Page Six.
Сообщается, что возлюбленная владельца Amazon сказала ему заветное "да". В настоящее время пара находится на юге Франции на Каннском кинофестивале-2023, где они посетили звездную вечеринку, катаясь на яхте Безоса стоимостью 500 миллионов долларов с русалкой, похожей на Санчес, на носу роскошного судна.
Несколько месяцев до этого ходили слухи о том, что предприниматель и тележурналист собираются пожениться, в основном из-за массивного кольца в форме сердца, которое носит девушка Безоса.
59-летний владелец Amazon и его возлюбленная неразлучны с тех пор, как начали встречаться в 2018 году.
До этого Безос более 20 лет состоял в браке с Маккензи Скотт. В 2019 окончательно закончился процесс их развода, поэтому миллиардер стал активнее представлять миру свою новую возлюбленную Лорен. Вместе они посещали красные дорожки и другие официальные мероприятия.
Тем временем, бывшая жена предпринимателя вышла замуж за школьного учителя химии, однако уже успела разорвать эти отношения.
Напомним, Джефф Безос отдыхает со своей невестой на яхте за 500 млн долларов.
Также Фокус писал об откровенном интервью Джеффа Безоса и Лорен Санчес по поводу их отношений.