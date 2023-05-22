Джефф Безос и Лорен Санчес обручились после пяти лет отношений

До этого предприниматель был в браке с Маккензи Скотт 25 лет, однако в 2019 окончательно расторг брак.

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59-летний американский миллиардер Джефф Безос и 53-летняя журналистка Лорен Санчес обручились. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что возлюбленная владельца Amazon сказала ему заветное "да". В настоящее время пара находится на юге Франции на Каннском кинофестивале-2023, где они посетили звездную вечеринку, катаясь на яхте Безоса стоимостью 500 миллионов долларов с русалкой, похожей на Санчес, на носу роскошного судна.

Несколько месяцев до этого ходили слухи о том, что предприниматель и тележурналист собираются пожениться, в основном из-за массивного кольца в форме сердца, которое носит девушка Безоса.

Лорен Санчес с кольцом Фото: Getty Images

59-летний владелец Amazon и его возлюбленная неразлучны с тех пор, как начали встречаться в 2018 году.

До этого Безос более 20 лет состоял в браке с Маккензи Скотт. В 2019 окончательно закончился процесс их развода, поэтому миллиардер стал активнее представлять миру свою новую возлюбленную Лорен. Вместе они посещали красные дорожки и другие официальные мероприятия.

Тем временем, бывшая жена предпринимателя вышла замуж за школьного учителя химии, однако уже успела разорвать эти отношения.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty Images

Напомним, Джефф Безос отдыхает со своей невестой на яхте за 500 млн долларов.

Также Фокус писал об откровенном интервью Джеффа Безоса и Лорен Санчес по поводу их отношений.